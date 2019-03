BOSCH eMTB Challenge 2019 – Wettkampfserie mit maximalem Spaßfaktor

Felix Heine -

Die BOSCH eMTB-Challenge supported by Trek startet 2019 in die dritte Saison. Alle Infos zum Format, den Terminen und der Serie gibt es hier.

BOSCH eMTB Challenge 2019

Erstmals in sechs europäischen Ländern

Zusätzliche Stage in der „Advanced“-Kategorie

Limitierte Startplätze

https://www.youtube.com/watch?v=lXu7knmMNgs&feature=youtu.be

Die Bosch eMTB-Challenge supported by Trek geht in die nächste Runde: 2019 tourt die Wettkampfserie von Bosch eBike Systems, die gemeinsam mit dem Fahrradhersteller Trek ausgerichtet wird, erstmals durch sechs europäische Länder. In Deutschland wird sie auf dem Bike Festival Willingen zu Gast sein, daneben stehen Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien und die Schweiz auf dem Plan. Die Challenge richtet sich an eMountainbiker aus unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen und verspricht mit einem noch größeren Strecken-Angebot Spaß für jeden Teilnehmer: So gibt es in der „Advanced“-Kategorie eine zusätzliche Stage mit höherem Schwierigkeitsgrad. Neuer Partner der eMTB-Challenge ist der Reifenhersteller Schwalbe. Wegen der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr sind die Startplätze in diesem Jahr erstmals auf 150 Teilnehmer pro Veranstaltung limitiert.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Die eMTB-Challenge punktet vor allem mit Vielseitigkeit. Rund 35 Kilometer und etwa 1.000 Höhenmeter müssen die Fahrer im Schnitt bewältigen, Fahrtechnik und Orientierung sind dabei ebenso wichtig wie Kondition und ein cleveres AkkuManagement. Die sogenannten Stages, eine Mischung aus verschiedenen Uphill- und Downhill-Strecken, werden ohne vorheriges Training auf Zeit gefahren. Auf den Transferstrecken dagegen geht es nicht um Geschwindigkeit, hier ist eine gute Orientierung von Vorteil. Entlang der Strecke müssen diverse Orientierungspunkte gefunden werden – wird einer davon ausgelassen, erhält der Biker eine 10-sekündige Zeitstrafe. Der Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt.

Für die eMTB-Challenge sind Fahrtechnik und Orientierung ebenso wichtig wie Kondition und ein cleveres Akku-Management.

Drei Wertungsklassen

Die Stages der Wertungsklassen „Amateur“ und „Advanced“ richten sich mit teilweise anspruchsvollen Passagen an ambitionierte Hobbyfahrer und bieten auch Profis spannende Herausforderungen. Seit dem vergangenen Jahr ist es darüber hinaus möglich, auch in der Wertungsklasse „Explorer“ zu starten. Dabei nehmen die Fahrer ohne Zeitwertung an der eMTB-Challenge teil: Sie dürfen alle Stages umfahren, müssen stattdessen aber einige zusätzliche Orientierungspunkte passieren. So können sich Familien, Partner oder Gruppen mit unterschiedlichen Leistungsleveln gemeinsam bei der eMTB-Challenge anmelden und die besondere Wettkampfatmosphäre genießen – in erster Linie geht es um den Fahrspaß und das gemeinsame Erlebnis auf den Trails.

Die eMTB-Challenge bringt verschiedene Fahrertypen und Leistungsniveaus im Bereich eMountainbiking zusammen.

Hohe Nachfrage und limitierte Startplätze

Aufgrund der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr sind die Startplätze der eMTB-Challenge in diesem Jahr erstmals auf 150 pro Veranstaltung limitiert. „Das Rennformat bringt verschiedene Fahrertypen und Leistungsniveaus im Bereich eMountainbiking zusammen. Die steigende Nachfrage ist ein positives Signal: „Sie zeigt, dass die eMTB-Challenge den Mountainbikern einfach Spaß bereitet“, so Claus Fleischer, Geschäftsleiter Bosch eBike Systems. In allen sechs Ländern können sich die Fahrer auf abwechslungsreiche Trails in beeindruckender Landschaft freuen. Den Auftakt bildet Anfang Mai das BIKE Festival in Riva del Garda (IT). Es folgen Termine in Solothurn (CH), Willingen (D), Innerleithen (UK), Bad Goisern (Salzkammergut, AT) und Avoriaz, Portes du Soleil (FR).

Familien, Partner oder Gruppen können sich gemeinsam bei der eMTBChallenge anmelden und die besondere Wettkampfatmosphäre genießen.

Die Termine

Alle weiteren Informationen findest du hier auf der Webseite der Challenge.

