Casperflip und Kickflip auf dem Surfbrett

Nicolai Steidle -

Was vor einigen Jahren noch als unmöglich galt, hat Zoltan Torkos mittlerweile so "On Lock" wie eure Oma Schweinswürschtl mit Sauerkraut. Bekanntheit erlangte der Amerikaner als er 2011 die 10.000$ von Volcom einstrich, die sie damals für den ersten gestandenen Kickflip auf dem Surfboard ausriefen. Unzählige Surfer versuchten sich an dieser Herkulesaufgabe, mittlerweile wurde der Kickflip auch von verschiedenen Surfern gestanden aber Zoltan war der erste. Und mittlerweile ist die Art und Weise der Ausführung derart dominant, dass wir gespannt auf den Double-Kickflip warten. Den Casperflip hat er schon rausgehauen.

© Primesports.de