Schon beinahe zehn Jahre ist es her, als ein junger, bis dato relativ unbekannter schottischer Trial-Athlet, das Internet im Sturm eroberte. In seinem Clip „Inspired Bicycles" zeigte Danny MacAskill in seiner Heimatstadt Edinburgh spektakuläre Tricks in einer für den Zuschauer ungewohnten Umgebung. Das Video entpuppte sich dabei nicht nur als Startschuss für eine Karriere als Mountainbike-Profi sondern schaffte es auch, eine Nischensportart in den medialen Fokus der breiten Masse zu rücken. Zehn Jahre nachdem sein allererstes Video von Dave Sowerby im Internet für Furore sorgte und nach etlichen weiteren großartigen Videoprojekten, die mittlerweile bereits weit über 300.000.000 Views auf den Plattformen seiner Partner gesammelt haben, hat Danny MacAskill nun (endlich) seinen eigenen YouTube Kanal gelauncht. Hier gibt es den Showreel mit den besten Szenen der letzten 10 Jahre sowie seine zukünftigen Projekte.

Danny MacAskill mit neuem YouTube Kanal



„Besser spät als nie, oder? Ich mache mir über dieses Thema bereits seit geraumer Zeit Gedanken, da mein Ansatz, an neue Videoprojekte heranzugehen, ganz anders ist, als die Videos, die man sich täglich auf YouTubeansehen kann. Es wird keinesfalls tägliche Videos von mir geben. Der Plan ist, meinen eigenen kreativen Raum zu schaffen, in dem ich meine Ideen und Projekte verwirklichen, und meine Leidenschaft zum Ausdruck bringen kann. Ich habe eine lange Liste an Ideen und der höhere Entscheidungsspielraum und die daraus resultierende Freiheit wird mir dabei helfen, eigene Projekte umzusetzen. Mein erstes Video auf dem neuen Kanal wird auf jeden Fall ein Highlight. Haltet die Augen offen!"

– Danny MacAskill.

Danny beim unglaublichen Frontflip ins Meer vor Gran Canaria. © Dave Mackis

© CutMedia

Hier geht es zum "Home of Trails"-Video mit Danny und Claudio Caluori.

