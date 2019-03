Die beste Welle des Winters: Wer ist euer Favorit?

Nicolai Steidle -

Die Winterswells an der Northshore finden so langsam ein Ende und die Tubehunter dieser Welt verlagern ihren Lebensmittelpunkt so langsam von Hawaii nach Tahiti. Über 200 Einsendungen gab es in den letzten 4 Monaten für die O'Neill Wave of the Winter, jetzt haben sich die Judges um Shane Dorian auf 10 Finalisten festgelegt.

Am 28.März wird der Gewinner des O'Neill Wave of the Winter Contests bekannt gegeben der die stolze Summe von 25k $ mit nach Hause nimmt, der Filmer bekommt immerhin noch 5k $. 3 Wellen der Top Ten wurden im November und Dezember gesurft, 4 Finalwellen wurden im Januar, dem wohl konstantesten Monat gesurft. Die Judges verrieten bis dato so viel: die Einsendungen von diesem Winter sind wohl die heftigsten, die sie je gesehen haben. Allein 5 der Finalwellen hätten den letztjährigen Sieger enttrohnt.

Welche Welle ist euer Favorit?

Die Wellen erscheinen chronologisch nach dem Datum ihrer Einsendung, die Reihenfolge sagt nichts über die Qualität der Wellen aus. Kommentiert euren Favoriten auf den Sieg.

Judging Kriterien:

Wellengröße: 25 % Maneuver: 25% Style und Flow: 25% Wie heavy ist die Welle? 25%

25.11.2018 Nathan Florence

[embed]http://youtu.be/KFBkje7IqFk

25.11.2018 Ezekiel Lau

[embed]http://youtu.be/6KHbWiz_DMw

25.11.2018 Barron Mamiya

[embed]http://youtu.be/hHcYWokG6NY

05.12.2018 Mark Healey

[embed]http://youtu.be/VP9TYXYqdok

06.12.2018 Cam Richards

[embed]http://youtu.be/UIs9Dr0S_Z8

06.12.2018 Benji Brand

[embed]http://youtu.be/7_S5tWG8wDQ

13.1.2019 Tyler Newton

[embed]http://youtu.be/wCGYcFbiFgE

14.01.2018 Keito Matsuoka

[embed]http://youtu.be/VzpTEGGWBDY

23.01.2019 Torrey Meister

[embed]http://youtu.be/-xnXCo00sgQ

24.01.2019 Koa Rothman

[embed]http://youtu.be/CbHKuT5m5tQ

