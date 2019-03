Jörg Angeli -

Infos, Ergebnisse, Bilder und alle Winning Runs vom letzten FIS Freestyle Big Air World Cup in der Saison 18/19.

FIS Freestyle Big Air World Cup 18/19 #3: Quebec City (CAN) - Müllauer siegt, Kühnel wird Zweite - Rider: Kea Kühnel (GER) - Foto: FIS Freestyle

Gestern Abend fand der letzte FIS Freestyle Big Air Contest der aktuellen Saison statt. In Quebec City an der Ostküste Kanadas kamen ein letzten Mal die besten Big Air Freeskier zusammen, um den Tagessieg sowie den Gesamtweltcup in der Saison 2018/2019 auf dem 40 Meter hohen Jump auszufahren.

Im Big Air in Quebec City ganz oben auf dem Podium: Mathilde Gremaud aus der Schweiz - Foto: FIS Freestyle

Bei den Frauen war erneut die in dieser Saison sehr starke Schweizerin Mathilde Gremaud ganz oben. Direkt hinter ihr konnte sich die deutsche Fahrerin Kea Kühnel an ihrem Geburtstag den zweiten Platz sichern - Gratulation Kea! Auf dem dritten Platz landete bei den Frauen Elena Gaskell.

Die zwei Winning Tricks von Gremaud im Finale waren ein Right Rideo 9 Safety sowie ein Switch Left Cork 7 Mute.

Kea schafft es nach ihrem dritten Platz beim Weltcup in Italien am Anfang der Saison nun mit diesen zwei Tricks erneut unter die besten drei: Right Bio 7 Safety und Left Cork 7 Double Tail.

Der unnatural Trick von Kea: Right Bio 7 Safety - Foto: FIS Freestyle

Auch bei den Männern gab aus erfreuliche Nachrichten. Lukas Müllauer aus Österreich hat mit diesen Tricks seinen ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere erreicht: Left Doule 16 Trailing Blunt und ein Switch Left Double 14 High Mute - verdienter Sieg, Gratulation Lukas!

Sicherte sich seinen ersten Weltcup Sieg: Lukas Müllauer aus Österreich - Foto: FIS Freestyle

"It’s like my best day ever. I was skiing as always but I have to admit that I had a really good day and I was able to land my tricks and it turned out to be just enough for the first place. It’s amazing." - Lukas Müllauer