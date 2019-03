Freeride World Tour 2019 #4: Andorra – Contest on Hold!

Jörg Angeli -

Alles Wichtige rund um den vierten Contest der Freeride World Tour 2019 in Ordino-Arcalís, Andorra.



Update vom 4. März 2019: Nachdem es am Samstag fast losgegangen wäre, ist der Contest momentan auf "On Hold". Das nächste Update folgt am Dienstag, der Contest findest frühestens am Donnerstag, den 7. März 2019, statt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Freeride World Tour 2019 #4: Andorra - Foto: freerideworldtour.com

Freeride World Tour 2019 #4: Andorra - Livestream



Freeride World Tour 2019 #4: Andorra - Contest für Samstag bestätigt

Die Freeride World Tour hat heute den Contest in Ordino-Arcalís, Andorra, für den nächsten Samstag, den 2.3.2019, bestätigt. Los geht's um 10:45 Uhr (CET)! Den Livestream haben wir bereits oben für euch eingebunden.

1. Ski Women (10:45 Uhr, CET)

2. Snow Women

3. Ski Men

4. Snow Men

Alle wichtigen Infos zum Freeride World Tour Contest 2019 in Andorra findet ihr auf der nächsten Seite.

Freeride World Tour 2019 #4: Andorra - Vorbericht

Crunchtime in Andorra!



Video: FWT 2019 Andorra - Teaser

Kaum ist der dritte Contest der Freeride World Tour (FWT) 2019 in Fieberbrunn bei fantastischen Bedingungen über die Bühne gegangen, wartet schon die nächste Aufgabe auf die weltbesten Freerider: In Ordino-Arcalís in Andorra findet am Wochenende der nächste Tourstopp statt, bei dem bereits die Entscheidung über die Teilnahme am Finale in Verbier fällt. Der Wettbewerb in den Pyrenäen ist für das Wetterfenster von 2. bis 8. März 2019 angesetzt.

Mit ihren starken Auftritten am Wildseeloder in Fieberbrunn konnten die Gesamtführenden Markus Eder (ITA, Ski) und Arianna Tricomi (ITA, Ski) Spitzenplätze in der FWT-Rangliste festigen. Aber noch steht kein Weltmeister fest, und die Konkurrenz lauert knapp dahinter.

Freeride World Tour 2019 #4: Andorra - Foto: freerideworldtour.com / D. Daher

Zusätzlich zu dem FWT-Event findet mit dem Eldorado Freeride am 2. und 3. März 2019 auch ein 3-Sterne-Contest der Freeride Junior Tour statt. Infos dazu hier und hier.

Neben dem Showdown am Berg erleben Fans und Zuschauer in Ordino-Arcalís im Laufe der Woche auch ein umfangreiches Rahmenprogramm im Tal. Am 1. März läutet die Eröffnungszeremonie auf dem Plaça Major von Ordino das Programm ein. Geschäftiges Treiben ist dann am 2. und 3. März im Event Village in Arcalís zu erwarten, wo man auch Skis testen kann. Ein weiterer Höhepunkt ist die FWT Party in Ordino am Samstag.

