Freeride World Tour 2019 #5: Verbier – Contest für Samstag bestätigt!

Jörg Angeli -

Alles Wichtige rund um das große Finale der Freeride World Tour 2019 in Verbier, Schweiz.

Freeride World Tour 2019 #5: Verbier – Das große Finale

Freeride World Tour 2019 #5: Verbier – Das große Finale - Foto: D. Daher / freerideworldtour.com

Livestream

Update vom 22. März 2019: Der Contest wurde für Samstag, den 23. März 2019, 8:15 Uhr (CET) bestätigt. Den Livestream findet ihr oben!

Vorbericht

Um drei WM-Titel und die Siege beim prestigeträchtigen Xtreme Verbier geht es für alle Freeskier und Snowboarder, die sich für das Finale der Freeride World Tour (FWT) 2019 im Schweizer Freeride-Hotspot Verbier qualifiziert haben.

Das Wetterfenster für den legendären Wettbewerb am extrem steilen und felsdurchstzten Nordhang des Bec des Rosses (3223 m) öffnet am 23. März und endet am 31. März 2019. Beim „Grande Finale“ der FWT geht es noch um die Weltmeister-Krone in drei Disziplinen, nachdem der Gesamtsieg von Marion Haerty (FRA) bei den Snowboarderinnen bereits feststeht.

Sechs Freeskierinnen und zwölf Freeskier sind beim großen Freeride World Tour Finale in Verbier 2019 am Start - Foto: J. Bernard / freeridewordltour.com

Sechs Freeskierinnen, zwölf Freeskier, vier Snowboarderinnen und sechs Snowboarder haben sich im Laufe der Saison für Verbier qualifiziert. Snowboard-Titelverteidigerin Manuela Mandl (AUT), derzeit Dritte der Gesamtrangliste, peilt nach dem bereits feststehenden Verlust ihres Titels an Marion Haerty einen versöhnlichen Saisonabschluss an. Vielleicht erreicht sie sogar ihren ersten Sieg am berühmten Bec des Rosses!



Video: Teaser für das FWT Finale in Verbier, Schweiz

Die Freeride-Fans aus aller Welt vergnügen sich während der gesamten Event-Woche beim Xtreme Verbier Party Festival mit Top-Livebands, DJs und Partys im Pub Mont Fort. In der Audi Viewing Arena am Col des Gentianes gegenüber des Bec des Rosses warten Verpflegungsstationen und eine große Leinwand mit Live-Übertragung.

Foto: J. Bernard / freerideworldtour.com

