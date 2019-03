Girls Slay Days in Flachauwinkl vom 3.-6. April 2019

Off-Snow Aktivitäten: Sei dabei bei der Blue Tomato Miniramp Skate Jam, Ride Yoga mit Paula Viiduu oder beim Tanz-Wettbewerb. Girls Are Talking steht für inspirierende Talks und bietet dabei allen Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Außerdem gibt es Movie-Screenings und natürlich auch die ein oder andere Party mit Top DJanes an den Decks.

Absolut Park organisiert die Slay Days im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums

Gastgeber ist der Absolut Park in Flachauwinkl, Österreichs Aushängeschild in Sachen Freestyle und genau aus diesem Grund auch die ideale Location für das Girls Are Awesome Team. Der Absolut Park feiert diese Saison 20-jähriges Jubiläum! 20 Jahre geprägt von Einsatz, Liebe und Leidenschaft für den Freestyle-Sport wie kein anderes Gebiet in Österreich! Deshalb wird diese Saison im Absolut Park mächtig gefeiert – vom 30. März – 6. April steht die Celebration Week als Höhepunkt am Programm.

Special Deals für die Slay Days

Am besten gleich buchen, um die Premiere der Girls Are Awesome Slay Days nicht zu verpassen. Robinson Club Amadé in Kleinarl bietet Packages für alle Teilnehmerinnen mit Halbpension und Liftkarte an. Hier geht’s zum Buchungslink: https://www.absolutpark.com/de/20-years-ap-and-robinson/.

Girls Are Awesome Slay Days bedankt sich bei folgenden Partnern für die Unterstützung: Blue Tomato, Nikita, Absolut Park, Burton, Red Bull, Mizu, K2 Snowboards

Anmeldung, Programm und weitere Informationen: https://slaydays.girlsareawesome.com