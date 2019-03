go-shred: Event-Kalender-Update & Max Zebe an der Steinplatte

Felix Schäfer -

Der Eventkalender von go-shred ist ziemlich vollgepackt! Was euch im März noch erwartet, erfahrt ihr hier!

Bevor wir euch die Event-Updates von go-shred für den März ans Herz legen möchten, gibt's erst noch einmal Snowpark Steinplatte-Action mit Max Zebe und Kevin Trammer!

Anzeige

Nicht vergessen: Fahrt-Angebote und Gesuche findet ihr in der go-shred-Gruppe!

07.03. Free Shuttle to Axamer Lizum

Abfahrt 9 Uhr am Jimmy's: direkt am Landhausplatz in Innsbruck

direkt am Landhausplatz in Innsbruck Rückfahrt 16 Uhr: Wem das noch nicht genug ist, der darf sich bei Ankunft am Jimmy's nach einem tollen Tag à la Klassenfahrt auf ein Freibier im Jimmy's freuen

Wem das noch nicht genug ist, der darf sich bei Ankunft am Jimmy's nach einem tollen Tag à la Klassenfahrt auf ein Freibier im Jimmy's freuen zur Facebook-Veranstaltung

07.03. Jimmy's X go-shred Waxlabend

Get your Snowboards ready mit go-shred und Blue Tomato bei einem Wachsabend im Jimmy's in Innsbruck! Zur Facebook-Veranstaltung

09.03. Free Shuttle to Steinplatte

Abfahrt 8 Uhr am Jimmy's, Innsbruck

Abfahrt 7 Uhr Busparkplatz Deutsches Museum, München

Abfahrt 8 Uhr Eisstadion, Rosenheim

Rückfahrt: 16.20 Uhr

Hier könnt ihr eure Fahrt buchen

14.03. Jimmy's X go-shred Waxlabend

Get your Snowboards ready mit go-shred und Blue Tomato bei einem Wachsabend im Jimmy's in Innsbruck! Zur Facebook-Veranstaltung

16.03. Bagr Jam Session im Snowpark Damüls

Special Feature Session und Highest Ollie Runde mit der Better As Gigi Rüf Crew

Quick Facts

Start: 10 Uhr

Ende: 15 Uhr

Ort: Snowpark Damüls

Die Jungs von Bagr 69 starten mit ihrer ersten Jam Session durch. Die Special Feature Session und Highest Ollie Runde solltet ihr euch nicht entgehen lassen! Für das leibliche Wohl ist gesorgt und DJ Andre 3000 sorgt den ganzen Tag für gute Stimmung.

16.03. go-shred Penken Bingo

In einem der größten Snowparks Österreichs findet am Samstag, den 16. März das PENKEN BINGO statt. Wie sicherlich schon bekannt sein dürfte, geht es beim BINGO darum die vorgegebenen Tricks von dem Bingosheet zu landen und eine Reihe mit vorgegebenen Tricks zu vervollständigen, um ein Bingo zu erreichen.

das statt. Wie sicherlich schon bekannt sein dürfte, geht es beim BINGO darum die vorgegebenen Tricks von dem Bingosheet zu landen und eine Reihe mit vorgegebenen Tricks zu vervollständigen, um ein Bingo zu erreichen. NEU ist jedoch, dass nicht nur Rail Tricks vorgegeben sind, sondern auch Kickertricks. Somit wird im Penken Park extra für das PENKEN BINGO ein Slopestyle Kurs errichtet, der aus jeweils einem Kicker und einem Rail bestehen und natürlich an die unterschiedlichen Niveaus angepasst ist. Auf den BINGO Sheets werden somit 8 Kicker und 8 Rail Tricks vorgeben sein, die es gilt sauber zu stehen.

© Primesports.de