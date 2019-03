Montafon Banked Slalom 2019

Felix Schäfer -

Am 23. März findet der 9. Montafon Banked Slalom am Schafberg in Gargellen statt! Alle Infos gibt's hier.

Infos

Anzeige

Registrierung ab 09.03. ab 19 Uhr auf montafonbanked.com

Startgebühr: 25,- Euro (inkl. Goody-Bag, Shirt, 1 Mahlzeit, 2 Drinks)

Liftticket: 20,- Euro (Samstag), 40,- Euro (Samstag & Sonntag); nur für Teilnehmer!

Kategorien: Pro Men, Open Men, Masters Men (40+), Pro Women, Open Women, Masters Women (40+), Youngsters (< 15)

Programm

Freitag, 22.03.2019

19 bis 23 Uhr Willkommens-get-together im Race Office an der Schmuggler Bar

Samstag, 23.03.2019

07.30 bis 09.15 Uhr Race Office an der Talstation 08.30 Uhr Erste Gondel 09 bis 09.45 Uhr Training 10 Uhr Start 16 Uhr Preisverleihung an der Talstation ab 22 Uhr Afterparty in der Schmuggler Bar

nächste Seite: Montafon Banked Slalom 2018

Montafon Banked Slalom 2018

Ergebnisse

Youngsters Philipp Müller: 0:01:08,80 Valentin Bachmann: 0:01:11,43 Luca Walter: 0:01:11,78 Masters Women Babsi Hoffmann: 0:01:08,25 Jasmin Jungaberle: 0:01:10,07 Gitti Köck: 0:01:40,81 Open Women Svenja Schaller: 0:01:05,39 Annika Bell: 0:01:07,73 Christine Innerhofer: 0:01:09,65 Pro Women Karleen Jeffery-Barlia: 0:01:03,92 Chloe Sillieres: 0:01:05,25 Lea Baumschlager: 0:01:08,80 Masters Men Reto Neiger: 0:01:00,66 Matthias Waibel: 0:01:02,25 Peter Bauer: 0:01:02,31 Open Men Tom Tramnitz: 0:01:01,11 Svetko Baltic: 0:01:01,71 Benoit Caillaud: 0:01:02,74 Pro Men Werni Stock: 0:01:00,36 Wolle Nyvelt: 0:01:00,64 Harry Putz: 0:01:00,84

© Primesports.de