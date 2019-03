Rapid Surf League: Die Termine für 2019 stehen fest

Nicolai Steidle -

Auch hier gilt für die deutschen Herren: am 10/11 Mai gibt es noch die Möglichkeit sich über die deutsche Meisterschaft für die Stops der Surfleague zu qualifizieren. Flo Kummer ist in der Poleposition auf einen fixen Startplatz, es ist davon auszugehen, dass viele Deutsche die bereits über einen fixen Startplatz verfügen auch bei der deutschen Meisterschaft am Start sein werden, so würde Kummer bereits eine relativ niedrige Platzierung bei der DM genügen um sich einen festen Startplatz in der RSL zu sichern.

Qualifiziert sind in diesem Jahr Janina Zeitler, Eva Loach, Kathrin Gappmayr und Sophie Puchta. Jedoch gibt es noch die Möglichkeit für die deutschen Surfer sich über die nationale Meisterschaft in Surf-Langenfeld am 10/11 Mai zu qualifizieren. Hier ist die fünftplazierte Rosina Neuerer eine der Favoritinnen, denn selbst wenn Zeitler die deutsche Meisterschaft gewinnt und Neuerer "nur" zweite wäre, würde sie nachrücken, da Zeitler ihren Spot aufgund des Rapid Surf League Rankings aus dem Vorjahr schon sicher hat.

Janina Zeitler ist auch in diesem Jahr the one to beat.

Um also ganz vorne mitsurfen zu können müssen sich die Kids stetig weiter entwickeln und auch die Tricks der Konkurrenz beherrschen. Früher gab es im Snowboarden mit Marc-André Tarte einen Rider, der eigentlich nur einen Weltklasse Trick beherrschte (SWB 1260), aber darüber hinaus wenig andere Tricks konnte und trotzdem alles gewann. Auch diesem Phänomen wird mit dem neuen Format vorgebeugt: nur ein wirklich kompletter Surfer kann die Rapid Surf League gewinnen.

Als Bach und Rohleder das erste Mal in Langenfeld die Unit Welle surfen, wird ihnen klar, dass die Idee wahr werden könnte. Es war ihnen von Anfang an wichtig verschiedene Wellensysteme in die Liga zu integrieren, denn Abwechslung ist ein Überlebenskriterium in jeder Sportart. Deshalb legen sie auch Wert auf natürliche und halbnatürliche Wellen. Zwar gab es letztes Jahr nur Bratislava als halbnatürliche Location, Rohleder hofft aber, dass sich das in Zukunft ändert. Er betont ausserdem die Wichtigkeit einer natürlichen Welle, zu der die Surfer im besten Fall gratis Zugang haben. Denn nur aufgrund einer natürlichen Welle kam es in München zustande, dass es so viel gute Kids gibt die rippen. Rohleder ist aber zuversichtlich, dass es sich in Zukunft ändern wird: in Pforzheim ensteht momentan bereits eine Welle, Hannover hat vor kurzem grünes Licht erhalten und Max Neuböck hat sein Projekt im Salzkammergut auch durchgeboxt.

In Pforzheim dürfte es bald soweit sein: die Bauarbeiten sind in vollem Gange.

Wenn man einen Sport richtig aufbauen will, dann ist es schlussendlich wichtig, dass viele Menschen Zugang haben um eine breite Basis zu schaffen. Und dieser Zugang muss am besten über natürliche oder halb-natürliche Wellen passieren, die von Initiativen oder Vereinen betrieben werden, damit so viele Leute wie möglich die Möglichkeit haben für kleines Geld zu surfen. Es müssen Szenen und Hubs geschaffen werden, Events wie der Junior Jam an der Floßlände, der Crown of the Traun (dieses Jahr am 18. Mai 2019) oder die Events am Bremgarten und in Thun in der Schweiz sind super wichtig.

Die Zukunft der Rapid Surf League

Ziel ist es, künftig auch kleinere Events für Kids und Rookies zu veranstalten, über die sich die Teilnehmer für die Rapid Surf League qualifizieren können. Jetzt soll die Liga aber erstmal lokal aufgebaut werden um Strukturen zu schaffen, wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Industrie, den Betreibern und Verbänden.