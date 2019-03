Snowpark Steinplatte: Free Shuttle – go-shred

Jörg Angeli -

Am nächsten Samstag könnt ihr zusammen mit go-shred kostenlos mit dem Bus von Innsbruck sowie München zum Snowpark auf der Steinplatte fahren. Alle Infos.

go-shred at Snowpark Steinplatte



Video: go-shred at Snowpark Steinplatte mit Bernd Hager und Luca Pichler

Free Shuttle zum Snowpark Steinplatte mit go-shred

Am nächsten Samstag, den 9. März 2019, habt ihr das letzte Mal diese Wintersaison die Möglichkeit, mit einem gratis Shuttle von Innsbruck zur Steinplatte zu fahren. go-shred hat für euch einen 50 Personen Luxusbus organisiert, der euch auf direktem Weg vom Jimmy's in Innsbruck zur Talstation im Skigebiet Steinplatte bringt. Treffpunkt ist um 8:00 Uhr!

Zweiter Shuttle von München über Rosenheim

Zusätzlich gibt es noch einen zweiten kostenlosen Shuttle Service von München aus über Rosenheim. Los geht es hier um 7:00 Uhr am Busparkplatz des Deutschen Museums in München. Der Stopp in Rosenheim ist für 8:00 Uhr am Eisstadion Rosenheim geplant.

Rückfahrt ist jeweils um 16:20 Uhr!

Tickets müsst ihr euch im voraus im go-shred Shop sichern!

Weitere Infos zum Park findet ihr auf Facebook sowie Instagram. Viel Spaß!

