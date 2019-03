Spring Battle 2019: Infos, Course Preview, Bilder & Daily Updates – Absolut Park Flachauwinkl

Jörg Angeli -

Alles rund um den Spring Battle 2019 im Absolut Park Flachauwinkl.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag!

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Foto: Sophie Kirchner

Am Sonntag gab es reinstes Bluebird im Absolut Park und die Teilnehmer des Spring Battles stiegen ordentlich aufs Gas, um erste Runs auf Zelluloid (oder besser gesagt auf GoPros) zu bannen – darunter u.a. Oscar Wester, Daniel Hanka, Sarah Höfflin, Margaux Hackett, Johanne Killi und Absolut Park Teamfahrer Sam Baumgartner und Dennis Ranalter.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Epic Spring Battle News #2



In der zweiten Ausgabe der Epic Spring Battle News waren Ståle Sandbech und Torgeir Bergrem zu Gast, die seit dieser Saison beide Teil des Absolut Park Teams sind. Natürlich durfte Henrys Challenge nicht fehlen, die sich diesmal um die GoPro Challenge drehte. Diese läuft parallel zum Spring Battle im gesamten Absolut Park und ist offen für jeden, der drei Tricks filmt und bis zum 22. März mit den Hashtags #gopro und #springbattle auf Instagram veröffentlicht.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Es geht los (Samstag) + Course Preview!

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Spring Battle 2019 is on! Der AFP Gold Event im Absolut Park Flachauwinkl startete am Samstag, den 16. März. Pros und Rookies aus aller Welt nutzten den Tag, um sich auf dem neuen, freshen Setup einzufahren. Laut Wettervorhersage soll der heutige Sonntag der beste Contest-Tag werden – die Fahrer und Fahrerinnen waren daher hochmotiviert, Trick-Combos zu testen, um am zweiten Contest-Tag bereits einen sauberen Run zu filmen.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Course Preview



Epic Spring Battle News #1



Video: Epic Spring Battle News #1 mit Titelverteidiger Clemens Millauer und dem Coach des österreichischen Snowboard-Nationalteams, Gigi Scheidl.

Spring Battle 2019 - Absolut Park Flachauwinkl - Sonntag! - Foto: Sophie Kirchner

Social Media Update #1

