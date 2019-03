World Rookie Tour – Finale am Kitzsteinhorn

Felix Schäfer -

Die World Rookie Tour steuert zielsicher auf das Ende einer weiteren erfolgreichen Saison zu - dem Finale am Kitzsteinhorn!

UPDATE: Vom 25. bis 30. März versammeln sich die jungen Nachwuchsfahrer am Kitzsteinhorn für das Finale der World Rookie Tour! Wie gehabt, werden die Gewinner mit außergewöhnlichen Preisen beschenkt: Wild Cards für verschiedene World Class Events, Film-Sessions mit der Pirate Movie Production, Einladungen zum World Rookie Tour-Shooting in Les Deux Alpes, ein Trip nach Chile und viele Tickets für die nächste Saison der World Rookie Tour. Außerdem hat sich die World Rookie Tour in diesem Jahr ganz neu mit The Audi Nines zusammengetan und wird die beiden Champions der diesjährigen Tour nach Sölden schicken.

Takeru Otsuka und Kokomo Murase waren die beiden Sieger im letzten Jahr und konnten ihre Karriere mit den Finals starten. Wer wird es in diesem Jahr nach oben schaffen?

Tour-Kalender 2018/19

12. bis 16. Dezember 2018 Corvatsch Rookie Fest (Slopestyle), Corvatsch

06. Januar 2019 USASA Grom Fest (Halfpipe), Copper Moutain

12. bis 16. Januar 2019 World Rookie Fest (Slopestyle), Livigno

10. Februar 2019 USASA Grom Fest (Slopestyle), Keystone

09. bis 10. März 2019 Indy Park Rookie Fest (Slopestyle), Nekoma

12. bis 18. März 2019 Rev Tour Rookie Fest (Slopestyle & Halfpipe), Seven Springs

13. bis 17. März 2019 Pila Rookie Fest (Slopestyle), Pila

15. bis 30. März 2019 World Rookie Finals (Slopestyle & Halfpipe), Kitzsteinhorn

>> Weitere Infos auf worldrookietour.com

Die World Rookie Tour ist die ideale Plattform für junge Talente auf sich aufmerksam zu machen | © World Rookie Tour/Gustav Ohlsson

Bisherige Events

02. bis 05. Oktober 2019 New Zealand Rookie and Grom Fest (Slopestyle & Halfpipe), Cardrona

14. bis 16. August 2019 New Zealand Rookie Fest (Slopestyle & Halfpipe), Cardrona

09. bis 14. August 2018 South America Rookie Fest (Slopestyle), Valle Nevado

