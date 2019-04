Audi Nines 2019 – Erste Action Shots: Social Media Update #1 & Bilder sowie Videos vom Aufbau

Jörg Angeli -

Alles über die Audi Nines, die 2019 vom 22. bis 27. April in Sölden sowie in Obergurgl-Hochgurgl stattfinden.

Audi Nines 2019: Social Media Update #1

Audi Nines 2019 is on! Hier sind die ersten Videos aus den Sozialen Netzwerken vom großen Saisonabschluss 18/19 in Obergurgl-Hochgurgl sowie Sölden!

Anzeige

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an First day was Gangster 😈 📷: @christl_mdm @audinines #tigerisback Ein Beitrag geteilt von Ralph Welponer (@easytigerz) am Apr 22, 2019 um 7:17 PDT

Audi Nines 2019: Bilder und Videos vom Aufbau

In ein paar Tagen geht das Spektakel los und das Setup sieht jetzt schon verdammt gut aus - aber seht selbst.

Foto: Schneestern

Foto: Schneestern

Foto: Schneestern

Foto: Schneestern

Foto: Schneestern

Foto: Schneestern

Foto: Schneestern

Videos vom Aufbau

Neben den beeindruckenden Bildern gibt es auch Bewegtmaterial vom Aufbau der Audi Nines 2019!

Audi Nines 2019: Die Freeski Weltelite zu Gast - Alle Rider in der Übersicht

Text: Audi Nines

Das Who’s Who der Freeski- und Snowboard-Szene trifft sich vom 22. bis 27. April 2019 zum spektakulären Saisonabschluss bei den Audi Nines presented by Falken im Tiroler Ötztal. Zuletzt haben Snowboard-Topstar Anna Gasser (AUT), World-Rookie-Tour-Siegerin Annika Morgan (GER) und der frischgekrönte Freeride-World-Tour-Weltmeister Markus Eder (ITA) ihr Kommen zugesagt.

Die Vorbereitungen in Sölden und Obergurgl-Hochgurgl laufen derweil auf Hochtouren: Zwei Dutzend Shaper sind beschäftigt, um Rekordmengen von Schnee zu bewegen und zu einzigartigen, futuristischen Hindernissen zu formen.

Die Audi Nines 2019 kombinieren erstmals eigene Austragungsorte für die weiblichen Freeskier und Snowboarder in Obergurgl-Hochgurgl sowie für die Herren in Sölden. Die weltbesten Freestyler werden ihr Können während der einwöchigen Film- und Fotosessions auf futuristischen Set-ups beweisen, die im Wintersport einzigartig sind.

Höhepunkte für das Publikum sind dabei der Night Shoot in Obergurgl-Hochgurgl am Mittwochabend, 24. April, sowie der abschließende Public Contest Day am Tiefenbachferner am 27. April 2019.

Absolute Weltelite am Start

Eine große Anzahl internationaler Top-Athletinnen und Athleten hat ihre Teilnahme an den Audi Nines zugesagt – von jungen Nachwuchstalenten bis zu erfahrenen Weltklassefahrern.

Das Feld der Freeskier wird kurzfristig von Markus Eder (ITA) ergänzt, der diese Saison mit seinen freestyle-inspirierten Auftritten bei der Freeride World Tour nicht zu schlagen war. Er stößt in Sölden auf den zweifachen Halfpipe-Olympiasieger David Wise (USA), die Olympia- Bronzemedaillengewinner Nico Porteous (NZL) und Alex Beaulieu-Marchand (CAN), die zweifachen Weltmeister Birk Ruud (NOR) und James Woods (GBR) sowie Topstars wie Andri Ragettli (SUI), Jesper Tjäder (SWE), Tom Ritsch (AUT) und Lukas Müllauer (AUT), der kürzlich in Quebec (CAN) seinen ersten Weltcup-Sieg feiern durfte.

Bei den Freeskierinnen treffen Sarah Hoefflin (SUI) und Mathilde Gremaud (SUI), die bei Olympia 2018 für ein Schweizer Double gesorgt haben, auf Top-Fahrerinnen wie Johanne Killi (NOR) und die zweifache Freestyle-Weltmeisterin Tess Ledeux (FRA).

Zwei futuristische Anlagen

Das Setup in Obergurgl während des Aufbaus - Foto: Schneestern

Zum ersten Mal in der Geschichte der Audi Nines wird es dieses Jahr zwei separate Set-ups für die Damen und die Herren geben. Die Bauarbeiten für die gigantischen Anlagen sind bereits voll im Gange.

Das Setup in Sölden beim Aufbau - Foto: Schneestern

Am Tiefenbachferner ist ein Team von 16 Shapern mit drei Pistenbullys und drei Baggern über zwei Wochen lang zwölf Stunden täglich am Werk. Hier werden allein 150.000 Kubikmeter Naturschnee bewegt! In Obergurgl-Hochgurgl arbeiten weitere acht Shaper mit zwei Pistenbullys und einem Bagger mit dem gleichen Zeitaufwand an den Elementen für die Damen. Hier werden an beiden Orten 200.000 Kubikmeter Naturschnee bewegt!

Glanzstück der futuristischen Hindernisse in Sölden ist das Launch Pad, eine 10 Meter hohe und 2,25 Meter breite Stahlrampe, welche die Rider in die Stratosphäre schicken wird. Die Entsprechung bei den Damen ist das einzigartige UFO-Rail, das gemeinsam mit den Athletinnen entwickelt wurde.

Auf dem Tiefenbachferner wartet zugleich eine gigantische Quarterpipe auf die Snowboarder und Skifahrer. Snowboardlegende Terje Håkonsen wird auf diesem perfekten Hindernis ebenso die Grenzen der Schwerkraft austesten wie die Freeski-Asse David Wise und Alex Ferreira (USA).

Zwei Veranstaltungen für die Fans an Mittwoch und Samstag

Hochkarätige Action versprechen zwei für die Öffentlichkeit zugängliche Events: Zunächst der Public Night Shoot am Mittwoch, 24. April 2019, ab 20.30 Uhr in Obergurgl-Hochgurgl.

Die Festkogel-Gondel wird dafür extra ab 16 Uhr geöffnet bleiben, Tickets sind zum Sonderpreis von 15 € erhältlich.

Am Samstag, 27. April, folgt der abschließende Public Contest Day am Tiefenbachferner ab 11.15 Uhr (Qualifikation) bzw. 14.30 Uhr (Finale). Bei der Après-Ski-Party am Tiefenbachferner Restaurant feiern Zuschauer, Crew und Rider schließlich gemeinsam den Abschluss der Sessions.

Audi Nines 2019 - Alle Fahrer

Männer

Frauen

Audi Nines 2019: Die Gewinner des "Become a Nine '19" Videocontests

Rider: Fabian Boesch - Foto: Klaus Polzer

Während in den Skigebietn Sölden sowie Obergurgl-Hochgurgl die Vorbereiteungen für das Audi Nines 2019 Event auf Hochtouren laufen, wurden die Gewinner des Videocontests "Become a Nine '19" bekannt gegeben. Jeder Rider, der gerne bei den Audi Nines 2019 mit dabei sein wollte, konnte ein kurzes Videos von sich einschicken und hatte damit die Chance auf einen der wenigen Wildcard Spots.

In diesem Jahr bewarben sich mehr Rider als jemals zuvor auf die verbliebenen Plätze bei den Audi Nines. Die Entscheidung für die Judges war daher schwieriger als in den Jahren zuvor, aber am Ende mussten sie auswählen und hier sind die Gewinner (Ski):

Und hier sind die "Bewerbungsvideos" der Gewinner





Alle Videos vom "Become a Nine '19" Videocontest findet ihr im Audi Nines Youtube Kanal. Ein Blick auf die anderen Clips lohnt sich definitiv, vor allem bei den Männern ist das Riding-Level auf einem unglaublich hohen Niveau!

Nightshow & Public Contest Day Audi Nines 2019

Wer das Spektakel einmal Live vor Ort verfolgen will, der hat dieses Jahr dazu am 24. sowie 27. April 2019 die Möglichkeit. Bei der Nightshow sowie am Public Contest Day kann jeder die Action der Rider auf dem einmaligen Setup Live beobachten.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung, wie von früher gewohnt, auf zwei verschiedenen Setups für Männer (Sölden) sowie Frauen (Obergurgl-Hochgurgl) statt. Am letzten Tag, den 27. April 2019, jedoch, kommen alle Athleten auf dem Sölden Setup zusammen und dann geht die Post so richtig ab. Schaut vorbei!



Wir halten euch mit Neuigkeiten rund um das Event auf dem Laufenden.

Audi Nines 2019: Zwei Locations, ein Event

Die ersten Infos zum Audi Nines Event im Jahr 2019. Die wohl größte Neuerung: eine zweite Location. Alle Details zu der spektakulären Veranstaltung.

Audi Nines 2019: Zwei Locations, ein Event - Rider: David Wise - Foto: Distillery / Klaus Polzer

Nach dem erfolgreichen Debüt der Audi Nines in Sölden im Vorjahr erweitert sich der Freestyle-Event um eine zusätzliche Location im Söldener Nachbarort Obergurgl-Hochgurgl. Zum ersten Mal findet die legendäre Veranstaltung damit vom 22. bis 27. April 2019 gleichzeitig in zwei verschiedenen Resorts im Tiroler Ötztal statt. Die zusätzliche Location für die Frauen verspricht doppelt so viel Spaß und Fortschritt!

2019 gehen die Audi Nines in ihr elftes Jahr. Dabei behält der Event seine Philosophie bei und stellt wieder die Progression sowie die Zusammenarbeit mit den weltbesten Athleten, Kursdesignern und Medienproduktionen in den Mittelpunkt, um ein wirklich einzigartiges Ereignis zu schaffen.

Die Audi Nines haben sich immer wieder neu erfunden und dabei jedes Mal einen revolutionären Freeski-Event durchgeführt. Diese Leidenschaft für stetige Weiterentwicklung führte von den Nine Knights für Skifahrer zum ersten Event nur für Athletinnen, Nine Queens, im Jahr 2011.

Danach folgten die Eingliederung der Snowboarder im Jahr 2013 und der vorläufige gemeinsame Höhepunkt mit den Nine Royals 2017. Im Jahr 2018 vollzog die Veranstaltungsreihe dann ihre bisher ambitionierteste Wandlung und präsentierte die Audi Nines, an denen erstmals Ski- und Snowboardcross-Athleten teilnahmen und den Rahmen des Events noch stärker erweiterten.

Seit 2013 sind auch die Snowboarder bei dem Event mit dabei - Foto: Distillery / David Malacrida

Auch 2019 feiern die Audi Nines den Sport und die Athleten, die mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft Geschichte schreiben. Dabei hat es oberste Priorität, brillante Talente zusammenzubringen und die bestmögliche Umgebung für diese Athletinnen und Athleten zu schaffen.

Im Jahr 2019 kehren die Audi Nines zu ihren Ursprüngen zurück und präsentieren eine neue Erweiterung: ein separates, ausschließlich für die weiblichen Teilnehmerinnen errichtetes Set-up. Viele Athletinnen äußerten 2018 den Wunsch, die einwöchigen Film- und Fotosessions wieder in einem eigenen Mikrokosmos für Frauen abzuhalten. Er soll den richtigen Rahmen bieten, um maximale Fortschritte zu ermöglichen.

Das erste Nine Queens Event fand im Jahr 2011 statt, mittlerweile sind alle Fahrer, egal ob auf Ski oder Snowboard, Mann oder Frau, bei den Audi Nines mit dabei - Rider: Sarah Hoefflin - Foto: Distillery / David Malacrida

Deshalb findet der Event nun an zwei Standorten statt, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten zugeschnitten sind. Während die Männer wieder am Söldener Gletscher shredden, erobern die Ladies Obergurgl-Hochgurgl. Dort versammeln sie sich mit Fotografinnen sowie, erstmals in der Geschichte der Veranstaltung, einem weiblichen Shape-Team zu einer exklusiven einwöchigen Progression Session.

„Become A Nine" & Public Contest Day

Im Namen der Progression und getreu der Philosophie der Audi Nines gibt der „Become a Nine“-Videowettbewerb jungen Ridern jedes Jahr die Gelegenheit, an dem Event teilzunehmen und auf dem innovativen Kurs ihre Skills zu zeigen.

Sie müssen ihr Bewerbungsvideo bis 1. April 2019 bis Mitternacht (MEZ) einsenden. Bewerben können sich weibliche und männliche Freeskier und Snowboarder, Profis und Amateure aus aller Welt.

Jeder hat die Chance sich über den „Become a Nine“-Videowettbewerb für das Event zu qualifizieren - Rider: Jesper Tjader - Foto: Distillery / David Malacrida

Alle Infos zum „Become a Nine“-Videowettbewerb unter audinines.com/become-a-nine.

Die Audi Nines 2019 bieten auch zwei Tage für die Öffentlichkeit: ein Nacht-Shooting am 24. April in Obergurgl-Hochgurgl und den Public Contest Day am Söldener Gletscher am 27. April 2019.

Alle weiteren Infos findet ihr auf der offiziellen Audi Nines Webseite.

Behind the Nines: Audi Nines 2018 Documentary

Zur Einstimmung legen wir euch die ausführliche Doku "Behind the Nines: Audi Nines 2018" ans Herz. Dort bekommt ihr tiefe Einblicke in das einzigartige Event.



© Primesports.de