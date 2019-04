Felix Heine -

Im Herbst 2013 eröffnete die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis die Tore ihres neuen Bikeparks. Bereits als familienfreundliche Destination für das Ski-Fahren im Winter bekannt, sollte auch das Bike-Angebot auf dem Prinzip der Familienfreundlichkeit fußen. Seitdem hat sich viel getan. Bevor die Bikeregion am 7. Juni 2019 in die sechste volle Saison geht, steht fest, dass das Mountainbiken in und um die drei Tiroler Dörfer so gefragt ist, wie nie zuvor.

Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis - MTB-Angebot gefragt wie nie zuvor

Zu Beginn standen Mountainbikern 6 Trails innerhalb des Bikeparks und der legendäre Frommestrail zur Verfügung. In der Zwischenzeit haben die drei auf einem Hochplateau am Fuße der Samnaungruppe liegenden Dörfer Serfaus, Fiss und Ladis das Bike-Angebot deutlich ausgebaut. Die Region hat in den letzten zwei Jahren vor allem auf den Ausbau von Singletrails außerhalb des Bikeparks gesetzt.

In den letzten zwei Jahren hat sich Serfaus-Fiss-Ladis überwiegend dem Ausbau der Singletrails außerhalb des Bikepark gewidmet. © Christian Waldegger

Zum Frommestrail haben sich die vor allem für Einsteiger und Bike-Rookies gestalteten blauen Trails Scheidtrail, Zirbentrail, Almtrail und Högtrail und ein roter Trail, der Flüstertrail, dazugesellt.

„Mit dem Bikepark und dem Ausbau der Singeltrails, ist es uns gelungen ein spannendes und abwechslungsreiches Mountainbike-Programm für die ganze Familie zu bieten"

- so Bikepark Manager, Christian Zangerl.

Seit der Eröffnung des Bikeparks in 2014 wurde der verzeichnete Biketransport mittlerweile versiebenfacht. © Christian Waldegger

Der Einsatz, den die Region, die Trailbuilder und Bike-Begeisterten in Serfaus-Fiss-Ladis in den letzten Jahren gezeigt haben, kommt bei Mountainbikern und Familien bestens an. Der Ausbau des Trail-Angebots im vergangenen Jahr war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 115% bei den Biketransporten der Bergbahnen gab. Verglichen mit der ersten vollen Saison 2014 lag 2018 eine Steigerung von über 750% vor. Auch der Bikepark verbuchte in der vergangenen Saison eine neue Rekordmarke an Ersteintritten.

Insgesamt bietet die Region nun über 27 Kilometer an Singletrails, die sich teils durch schattige Wälder und an atemberaubenden Panoramen vorbeischlängeln. Dabei überwinden Mountainbiker insgesamt über 2.700 Tiefenmeter bis ins Tal. Gäste, die auf der Suche nach Herausforderungen sind, können sich, dank der clever vernetzten Trails, auf ein Trail- und Touren-Netzwerk von insgesamt 207 Kilometern freuen, mit dem 8.000 Meter sowohl bergauf als auch bergab überwunden werden können.

Die Region bietet über 27 Kilometer an Singletrails und 2.700 Tiefenmeter bis ins Tal. © Staronphoto

Doch damit ist noch nicht Schluss:

„Dank unserem neuen grünen Trail, dem Alpkopftrail, gibt es in Serfaus-Fiss-Ladis nun für fast alle Könner- und Altersstufen eine Möglichkeit die Faszination Bike zu erleben. Details zum neuen Trail verraten wir demnächst. Ziel ist es der sportlichen Familie sowie auch Mountainbikern eine Möglichkeit zu geben gemeinsam Spaß in der Natur zu haben"

- erklärt Zangerl und freut sich auf die anstehende Saison.

Auch Kids kommen in der Region voll auf ihre Kosten. © Christian Waldegger

Das Thema Bike ist in Serfaus-Fiss-Ladis nicht mehr wegzudenken und im Hintergrund wird bereits an weiteren Strecken getüftelt.

Man kann also weiterhin gespannt sein, was in Zukunft noch folgt. Zunächst einmal steht die Eröffnung der neuen Saison auf dem Programm. Auch wenn man sich noch ein wenig gedulden muss, spricht nichts dagegen, sich den 7. Juni 2019 schon mal im Kalender anzustreichen und von einem endlosen Sommer auf dem Mountainbike zu träumen.

Es ist also angerichtet und der Bike-Sommer kann beginnen! Weitere Informationen zum Mountainbiken in Serfaus-Fiss-Ladis gibt es hier.

