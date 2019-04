Jörg Angeli -

Infos, Bilder und das Highlight-Video vom Family Freestyle Weekend 2019 im Alpendorf, Snow Space Salzburg.

Family Freestyle Weekend 2019 - Ideales Wetter und perfekte Stimmung im Alpendorf, Snow Space Salzburg

Family Freestyle Weekend 2019 - Ideales Wetter und perfekte Stimmung im Alpendorf, Snow Space Salzburg - Foto: Gert Perauer

Was vom 16. - 17. März 2019 im Snow Space Salzburg an der Kreisten Alm abging macht Lust auf mehr! Zirka 200 Freestyle begeisterte Kinder und Eltern hatten zusammen eine „Mega Geile Zeit“ im Schnee: Ski und Snowboard Freestyle Coachings, Snowboard Schnupper Kurse, Riglet Mountain, Kicker bauen, Snowboard und Skitest, Pasta Party, Sunset Shred Down und eine Trial Bike Show vom Feinsten werden den Kids und wohl auch den Eltern noch lange in bester Erinnerung bleiben!

Video: Highlights vom Family Freestyle Weekend 2019

Los ging es für einen kleinen Kreis bereits am Freitag Vormittag: Die ASA (Austrian Snowboard Association) veranstaltete zusammen mit Burton in der Volksschule in Sankt Johann im Pongau eine Riglet Turnstunde für die 1. und 2. Klassen mit Snowboard Trockentraining und Gleichgewichtsübungen. Einige der Schüler und Eltern folgten dann auf Einladung der Bergbahnen dem Ruf zum Family Freestyle Weekend.

Rund 200 Freestyle begeisterte Kinder und Eltern waren beim Family Freestyle Weekend 2019 am Start - Foto: Gert Perauer

Coaching mit Freeski- und Snowboard Profis

Für die meisten aber startete die Freestyle Gaudi am Samstag früh: Bei noch leicht windigem Wetter aber milden Temperaturen ließ sich bereits am Samstag ab Mittag die Sonne zeigen und die gut gelaunten Kids meldeten sich rasch zu den von Blue Tomato in Zusammenarbeit mit der Shred School angebotenen Snowboard Freestyle Coachings an.

Unterstützt wurde das Coaching Team von Coaches der Shred Kids. Atomic wartete mit mit den beiden Freeski Pros Jojo Rohrmoser und Hubert Holleis auf die ebenfalls mit einer Horde Kids in den anfänger- und fortgeschrittenen freundlichen Snowpark Alpendorf aufbrachen. Bei der Anmeldung wurde jedes Kind noch mit einem coolen Neckwarmer von Phunkshun im eigenen Family Freestyle Weekend Design, in dezentem Rot, ausgestattet. - So konnte den Coaches kein Kind verloren gehen.

Mit professioneller Unterstützung wurde an Tricks und Moves im Snowpark gefeilt - Foto: Gert Perauer

In der Eventarea an der Kreisten Alm ging es parallel dazu mit dem Snowboard Schnupperkurs, angeboten von der Ski und Snowboardschule Alpendorf weiter, und der Riglet Mountain mit 2 kleinen Funboxen war ohnehin ständig unter Beschuss.

Die vielfältigen Möglichkeiten für die Kids ließen den Eltern Gelegenheit zum Verschnaufen und die Sonne zu genießen oder auch das neue Material der anwesenden Brands Atomic, Burton, Never Summer, Bataleon, Rome, Goodboards und Nitro zu testen. Reges treiben herrschte auch am Stand von WeDoo, einer funktionalen Kinder Bekleidung mit lustigen Tieroveralls. Vom Haifisch über Schildkröte und Löwe bis hin zum Marienkäfer konnten die Overalls von den Kids getestet werden.

Am Stand von WeDoo konnten funktionelle Overalls kostenlos getestet werden. - Foto: Gert Perauer

Nachmittags Sessions

Als die Kids von den Nachmittags Coaching Sessions zurück kehrten, war es aber noch lange nicht vorbei: Zur Belohnung gab es zuerst mal ein Goodiebag von Blue Tomato und um den Hunger nach einem anstrengenden Shred Tag zu stillen, trafen sich alle Teilnehmer in der Kreisten Alm zur Barilla Pasta Party und zum heiß ersehnten Kinder Bingo. Lautstark freuten sich Kinder und Eltern gleichermaßen wenn sie einen Bingo hatten und man sich einen der zahlreichen Sachpreise aussuchen durfte.

Beim Kinder Bingo gab es zahlreiche Sachpreise zu gewinnen - Foto: Gert Perauer

Slushy Shred Down

Und dann kam es zu dem, was man wohl als das Highlight des Wochenendes bezeichnen durfte: Gut 80 Kinder und Eltern brachen zum gemeinsamen Shred Down von der Kreisten Alm aus nach Alpendorf Ort auf. In weichem Slush surften Jungs und Mädels, Snowboarder und Freeskier, Mamas und Papas, Onkels und Tanten, Omas und Opas, Brüder und Schwestern dem Sonnenuntergang entgegen. Man weiß nicht, ob es die Kinder so wahr genommen haben, für die Eltern war es jedenfalls ein unglaublich romantischer Anblick als die Sonne die sulzigen Pisten in zartes abendrosa eintauchte...

Der Sonntag

Der Sonntag war von früh bis spät ein Traum: Da die Kinder ihre Pasta am Vorabend brav aufgegessen hatten, war der Wettergott gnädig und ließ die Sonne in ihrer ganzen Kraft strahlen. Kein Wölkchen und kein Windhauch trübte den Frühlingstag im Snow Space Salzburg. Alle Coaches waren gut ausgebucht und zogen entweder mit ihrer Crew in den Snowpark Alpendorf oder vergnügten sich am Tellerlift in Sichtweite der Eventarea an dem die „The Snowboarding Family“ eigens einen kleinen Kicker und eine kleine Funbox installiert hatte.

Die Kids düsten zwei Tage lang hoch motiviert unter der Aufsicht von professionellen Coaches durch den Park - Foto: Gert Perauer

Wie es sich für echte Freestyler gehört, fand sich auch noch eine Crew die zusammen, unter der Leitung von Korbi, dem Coach der Shred Kids, ihren eigenen Kicker shapte und der wurde dann auch fleißig von den Kids gehiked und gesprungen.

Nach einem wunderbaren Sonntag folgte um 15:00 ein weiterer lustiger Shred Down bis zur Talstation der Gernkogel Bahn wo das letzte Highlight des Wochenendes auf die Kids wartete: Die Trial Bike Show von dem jungen Bike Profi Thomas Klausner. Unter lautem Anfeuern zeigte der erst 17-Jährige Tricks die sowohl die Kids als auch die Eltern ins Staunen brachten. Schier unglaublich was alles auf einem Bike möglich ist. - Sicher wurde auch von Thomas der ein oder andere Nachwuchs Freestyler inspiriert mehr aus seinem Fahrrad raus zu holen!

Der 17-jährige Bike Profi Thomas Klausner legte eine sehenswerte Show für die Besucher des Family Freestyle Weekends 2019 hin - Foto: Gert Perauer

Unglaublich wieviel positive Energie bei solchen Family- und Kids Events frei wird. - Die anwesenden Eltern und Kinder schreien nach mehr dieser Events und würden sich gerne öfter zum gemeinsamen shredden treffen. Spätestens aber im nächsten Jahr sieht man sich wieder im Snow Space Salzburg, beim vierten Family Freestyle Weekend 2020!

Family Freestyle Weekend 2019 - Vorbericht

Vom 16. bis 17. März 2019 findet das Family Freestyle Weekend im Snow Space Salzburg statt - das perfekte Event für Freestyle begeisterte Familien und solche die es werden wollen!

Das Family Freestyle Weekend findet 2019 vom 16. bis 17. März in Alpendorf, St. Johann im Pongau statt.

Bereits zum dritten Mal treffen sich vom 16. bis 17. März 2019 im Snow Space Salzburg Freestyle begeistere Kinder und Eltern. Und egal ob ihr schon Snowboarder oder Freeskier seid oder ob ihr erst zu Freestylern werden wollt, für sportliche Familien ist das Family Freestyle Weekend ein MUST: Schnupperkurse, Pro - Coaches für Fortgeschrittene, Test Boards und Test Ski, Goodies und Good Times werden an der Kreisten Alm in Alpendorf/ Sankt Johann in Salzburg geboten!

Was vor 2 Jahren mit ein paar wenigen Familien und einer Handvoll Testprodukten begann, wird dieses Jahr zum absoluten Highlight im Saisonskalender von Freestyle begeisterten Familien und denjenigen die es noch werden wollen.

Das Family Freestyle Weekend ist perfekt auf Freestyle begeisterte Familien, und solche die es noch werden wollen, ausgerichtet.

Shredden, Testen & eine gute Zeit

Shredden mit Freunden, neue Tricks lernen, und eine richtig gute Zeit im Schnee haben, das sind die Attribute die das Family Freestyle Weekend im Snow Space Salzburg verkörpern. Die Firmen Atomic, Bataleon, Burton, Flux, Goodboards, Jones, Never Summer, Nitro, Rome, SP, TSG und YES kommen mit jeder Menge Testmaterial für Kinder und Erwachsene und sie werden ihre Zelte an der Kreistenalm aufschlagen.

Die „Kreisten“ bietet auch die Basis für die freestyligen Unternehmungen an diesem Wochenende: Mit der 6er Sesselbahn Gernkogel schweben Kinder aller Altersgruppen mit ihren Eltern von St. Johann/Alpendorf zur Kreistenalm.

Dort wartet ein Mini Snowpark, die Wriglet Area für die Kleinsten, heisse Getränke von Gorilla, deine Coaches von der Shred School und von den Shred Kids sowie die Atomic Freeski Pros, Snowboard Schnupperkurse der Snowboardschule Toni Gruber, Goodie Bags von Blue Tomato und viele andere Aktivitäten auf euch.

Wer schon ein bisschen Freesstyle-Übung hat, der kann sich beim Coaching wertvolle Tipps für fortgeschrittene Tricks abholen.

Coaching & Foto-Session

Wer schon zu den geübteren Freestylern zählt fährt gemeinsam mit den Coaches in den Snowpark Alpendorf. Dort werden dir nicht nur neue Tricks gezeigt, sondern auch Actionfotos von dir und deinen Freunden gemacht.

Am späteren Samstagnachmittag treffen sich dann alle wieder an der Kreistenalm wo bei der Barilla Pasta Party und beim Kinder Bingo jede Menge Sachpreise zu ergattern sind. Doch das Beste kommt zum Schluss: Der gemeinsame Shred Down am Samstagabend verspricht nochmal Spaß für alle Beteiligten!

Und auch am Sonntag gibt es neben Testmaterial und Coaches noch jede Menge weitere Highlights, darunter der gemeinsame Shred Down am Sonntagnachmittag und die Trial Bike Show mit Bike Profi Thomas Klausner an der Gernkogel Talstation.

Weitere Infos zur kostenlosen Teilnahme

Die eigentlich Teilnahme ist kostenlos, ihr braucht lediglich ein Liftticket und die gibt es für Familien vergünstigt!

Also Kids, packt eure Eltern ein und auf geht‘s zum schönsten Wochenende des Jahres, dem Family Freestyle Weekend 2019!

Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos. Ihr braucht lediglich einen gültigen Skipass und dafür gibt’s im Snow Space Salzburg an allen Wochenenden ermäßigte Familientageskarten!

