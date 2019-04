Gewinnspiel Crankworx Innsbruck 2019

Vroni Weiß -

Im Juni ist es wieder so weit! In Innsbruck gastiert zum dritten Mal das größte Gravity-Mountainbike-Festival. Wir verlosen ein Wochenende für 2 Personen beim Crankworx Innsbruck 2019! Macht mit und sichert euch die Chance auf ein actionreiches Bike-Wochenende in der Alpenmetropole!

Hier geht´s direkt zum Gewinnspiel

Anzeige

Crankworx Innsbruck 2019

Für europäische Gravity-Fans steht auch dieses Jahr wieder ein absolutes Event-Highlight auf dem Programm: Der Crankworx Innsbruck 2019. Vom 12. bis 16. Juni versammelt sich die Weltelite der Disziplinen Dual Slalom, Pumptrack, Speed & Style, Slopestyle und Downhill im Bikepark Muttereralm. Der Crankworx Tour-Stopp in Innsbruck ist dieses Jahr übrigens der einzige in Europa und bietet somit die einmalige Chance hautnah bei einem Crankworx Event dabei zu sein oder womöglich sogar selbst teilzunehmen. 2019 wird hier auch erstmals die European Whip-Off Championships ausgetragen. Bei einigen Disziplinen sind sogar extra Wettkämpfe für Amateure angesetzt, sodass nicht nur Pros am Start stehen werden.

Alle Infos zum Crankworx Innsbruck sowie Tickets im Vorverkauf gibt es hier.



Bike-Destination Innsbruck

Von gemütlich bis extrem herausfordernd. Vom Sightseeing mit dem Stadtrad bis zu einem der steilsten Singletrails Europas. Von genüsslichen Ausflügen bis zur Rennrad-Challenge. Die Region Innsbruck gewinnt dem Radfahr-Trend die interessantesten Seiten ab. Im Gegenzug dazu entdeckt die Szene die Vorzüge dieser Bike-Destination. Wie Crankworx, das Mega-Event der weltweit besten Mountainbiker, das Innsbruck zur Station der World Tour macht.

Tipp

BIKE CITY CARD: Mit einer Karte die vier Top-Trailgebiete rund um Innsbruck entdecken und unbegrenzten Fahrspaß erleben.

Nähere Details zur Region Innsbruck gibt es hier.

Fotos: Dope Hammer (li) / Tommy Bause (re)

Auf der nächsten Seite könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen.

Gewinnspiel

Gewinne mit ein bisschen Glück das Wochenende beim Crankworx Innsbruck 2019 für zwei Personen über zwei Nächte (14.-16. Juni) im Sterne Hotel in Innsbruck, samt Tickets für Crankworx und on top ein Tag Guiding mit Trial-Star Tom Oehler in der Region!

© Primesports.de