go-shred: Event-Kalender-Update für April

go-shred hat auch für den April noch so einiges im Angebot für euch. Was genau? Erfahrt ihr hier.

Bevor wir euch mit den Event-Updates von go-shred für den April 2019 versorgen, könnt ihr euch zuerst noch das Highlight-Video vom Penken Bingo am 16. März anschauen!

05.04.2019 - Burton x Alton Spring Edition

Nach dem letzten Burton x Alton Event im Dezember, ist auch im Frühjahr wieder ein gemeinsames Event geplant. Worum geht’s? Ein Get-together der lokalen Snowboard- und Freeride-Szene. Nach einem gemütlichen BBQ werden wir die besten selbst produzierten Clips der lokalen Szene auszeichnen. Was müsst ihr tun? Schneidet eure Lieblings-Videos aus der Wintersaison 2018/19 zu einem Clip, der nicht länger als 3 Minuten dauern sollte. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Es werden alle Videos gezeigt, die bis zum 03. April um 24 Uhr an uns gesendet werden. Was gibt es zu gewinnen? Neben einer limited Edition Tasse von Burton X Alton designed by Lukas Goller gewinnt der Sieger/die Siegerin eine GORE-TEX® Rain Jacket aus Burtons Spring/Summer Collection. Wann und wo? Kommt einfach am 05. April 2019 ab 16:00 Uhr in den Alton Premium Board Store!

05.04.2019 - Pitchy & Scratchy

Wir bringen euch ein ganz besonderes Schmankerl diesen Freitag: Pitchy & Scratchy, die Turntable-Virtuosen aus Stuttgart, werden 4 Plattenspieler so zum Glühen bringen, dass Kidd Salute seine Kasspatzen drauf braten kann. Wo? Im Dachsbau!

06.04.2019 - sane! & KSC Junior Jam

Nordkette Skylinepark - Junge Shredder aufgepasst! Am 6. April findet der Junior Jam, organisiert von der sane!-Crew und dem KSC im Nordkette Skylinepark, statt. Um 11 Uhr geht es los, also schnappt euer Board und kommt vorbei!

06.04.2019 - Season Ending Snowpark Stuhleck

Das Ende einer erfolgreichen Saison steht unmittelbar bevor. Dieser Umstand bedeutet allerdings nicht, dass sich die Snowpark Stuhleck-Crew ungestört den Verlockungen feuchtfröhlicher Slush-Sessions hingibt, im Gegenteil! Während viele bereits von Bikini/Badehosen Figur-Problemen heimgesucht werden, beschäftigen die Scraperboys gänzlich andere Formen. Eine Saison verdient ein würdiges Ende und so wird auch dieses Jahr ein einzigartiges End-of-Season-Setup aus den schwindenden Schneemassen geschnitzt. Die Details zu besagtem Setup stehen nach wie vor unter strengem Verschluss, Kreativität ist allerdings ein wichtiges Stichwort. Nach der Session bietet das Sub in Wiener Neustadt einmal mehr ein Refugium für alle Partywütigen Shredder/innen, um sich über die glorreichen Tage der Saison zu unterhalten, Biere zu verköstigen, oder einfach nur den Klängen von Hotlineray, Blockoland und franjazzco zu lauschen.

06.04.2019 - Jib and Juice Crystal Ground

Alle Infos dazu findet zum Event unseres Prime Partners findet ihr hier.

07.04.2019 - Primest Hits

Alle Infos zu unseren Primest Hits findet ihr hier.

13.04.2019 - Bowl House Contest Skatehalle Innsbruck

Der 1. go-shred BOWL HOUSE Contest findet in der Skatehalle Innsbruck statt.

Teilnehmen können alle Jungs und Mädels, die Lust auf einen Bowl-Contest haben. Um möglichst viel Spaß und Action zu garantieren, hat sich go-shred etwas ganz Besonderes überlegt: "Banger friendly format." Zu gewinnen gibt es insgesamt 500 € an Preisgeldern und haufenweise Goodys! Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Es wird ein BBQ und natürlich ausreichend Spezi - Das Original geben. Die Anmeldung startet am Contest-Tag um 12 Uhr.

20.04.2019 - Season Ender Nordkette Innsbruck

Auch die Saison 2018/19 geht zu Ende, aber nicht ohne einen würdigen Abschluss! Und das passiert am 20. April auf der Nordkette im Skyline Park. Gefeiert wird das Ende einer geilen Session und Setups in Tirol. Was dazu gebraucht wird? Ihr! Go-shred laden alle CREWs herzlich ein, den vorletzten Tag an der Nordkette gemeinsam zu erleben.

