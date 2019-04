Götzelmann zeigt uns Indos ungesurfte Wellen

Dass da nicht immer alles glatt läuft ist klar und so hatte Stefan schon einige verrückte Abenteuer erlebt. Diese teils abgefahrenen Geschichten dürfen in so einem Buch natürlich nicht fehlen und so hat er sich jetzt gute drei Jahre hingesetzt und alles zusammengeschrieben, was ihm da unten wiederfahren ist. Herausgekommen sind 272 Seiten, die so gut wie jeden Winkel des Landes beleuchten. Ein gutes Drittel des Buches widmet sich dabei den Regionen, die etwas unter dem Radar schwirren, oder gar komplettes Neuland in Sachen Surf sind. Meistens hat Götzelmann die abgetretenen Touristenpfade verlassen und ist bis in die entlegensten Regionen gereist, um auf Wellensuche zu gehen. Was er da gefunden habe, sei teilweise richtig "Krass" gewesen. Den Bildband bekommt ihr auf seiner Seite http://www.warmwaterstudio.com/