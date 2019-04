Jörg Angeli -

Alles Wichtige rund um den letzten Contest im Rahmen der Open Faces Freeride Series 2019 in Obergurgl / Hochgurgl.

Open Faces Freeride Series 2019: „Grande Finale“ in Obergurgl / Hochgurgl

Big Showdown und finale Entscheidungen in Obergurgl / Hochgurgl

Open Faces Freeride Series 2019: „Grande Finale“ in Obergurgl / Hochgurgl - Foto: Andreas Vigl

Wer qualifiziert sich für die Freeride World Tour 2020? Wer gewinnt die Open Faces Series 2019? Traditionell fallen all diese Entscheidung am „Grande Finale“ Wochenende in Obergurgl / Hochgurgl. Europas letzter Qualifier Stopp des Jahres bietet jedes Mal aufs Neue die „Crème de la Crème“ der internationalen Freeride Szene und ein Contest Spektakel, das seines Gleichen sucht. Am 6. April wird in Obergurgl / Hochgurgl wieder Freeride Geschichte geschrieben.

Video: Open Faces Freeride Series 2019: Obergurgl / Hochgurgl - Teaser

Der Contest in Obergurgl / Hochgurgl hat mittlerweile Kultstatus. Hier werden im letzten Qualifier Contest des Jahres auch die letzten Punkte für die Wertungen vergeben. Das lockt natürlich die allerbesten internationalen Freerider nach Tirol. Einerseits, um sich in der Freeride Worldtour zu halten, andererseits, um die Europa Zonen Wertung zu gewinnen und einen der heiß begehrten Startplätze für 2020 zu ergattern.

Open Faces Freeride Series 2019: „Grande Finale“ in Obergurgl / Hochgurgl - Foto: Mia Knoll

Die ersten 9 Ski Men Rider des derzeitigen Freeride World Rankings confirmed

Die Nennliste des 4* FWQ Obergurgl / Hochgurgl bei den Ski Männern zeigt, wie spannend es am 6. April werden wird. Die führenden 9 Rider des derzeitigen Rankings der Europa Zonen Wertung sind fix genannt! Carl Rennvall (SUI) wird versuchen, seine Führung gegenüber Blake Marshall (NZL) und Tao Kreibich (AUT) zu halten.

Gleich dicht dahinter folgen jedoch Hugo Hoff (FRA), Dante Prtic (SWE) und Oscar Mandin (FRA). Dabei trennen die ersten 6 Rider nur 2000 Punkte – das heißt, es ist tatsächlich alles möglich. Die ersten 3 des final Rankings bekommen einen fixen Startplatz in der Freeride World Tour 2020. Hochspannung ist also garantiert!

Open Faces Freeride Series 2019: „Grande Finale“ in Obergurgl / Hochgurgl - Foto: Sebastian Marko

Jessica Hotter – Ski Frauen – ist 2020 bereits fix für die FWT qualifiziert

Jessica Hotter aus Neuseeland ist auf dem Weg in die Freeride World Tour (FWT) 2020 nicht mehr aufzuhalten. Auch wenn hier das Verfolgerfeld mit Battolla Eva (SUI) und Plaisance Charlene (FRA) mit am Start ist, hat Jessica mit 2800 Punkten bereits uneinholbaren Vorsprung vor dem letzten Bewerb.

Ähnliche Spannung für die Open Faces Series Wertung

Die seit letztem Jahr neu geführte Open Faces Series Wertung presented by Mons Royale ist ähnlich spannend und bleibt bis zum letzten Ergebnis offen. Bei den Ski Damen kann Jessica Hotter theoretisch noch von Birgit Ertl aus Österreich überholt werden.

In der Kategorie Ski Herren muss der Führende Sebastian Hiersche den mit dem FWT Ticket 110% motivierten Carl Renvall mit nur 131 Punkten Abstand vor dem letzten Rennen in Schach halten. Ein spannendes Endergebnis ist zu erwarten.

Open Faces Freeride Series 2019: „Grande Finale“ in Obergurgl / Hochgurgl - Foto: Sebastian Marko

Grande Finale – Open Faces 4* FWQ Obergurgl / Hochgurgl – ein Freeride Fest deluxe

Für Hunderte ist das letzte Freeride Event der Saison ein absoluter Fixpunkt im Jahr. Wer in der Nähe ist und / oder eines der coolsten Freeride Events miterleben will, sollte auf jeden Fall vorbei kommen. Neben der unglaublich spannenden Freeride Action ist das Wochenende in Obergurgl / Hochgurgl ein wahres Freeride Fest mit Red Bull DJ Stage, Open Faces Roadshow, TV Fan, LED Wall, Food Trucks, Expo mit zahlreichen Brands wie Scott, Mons Royale oder Rossignol.

Voraussichtlicher Event Tag ist der 6. April ab 09:30. Live oder im Livestream auf Youtube oder auf open-faces.com bzw. Facebook zu sehen. Wettertage sind Sonntag bis Dienstag. Finale Infos wie immer auf den Social Media Kanälen von Open Faces.



Video: Open Faces Freeride Series 2019: Obergurgl / Hochgurgl - The Face

