Jörg Angeli -

Bei der Ride Ski amadé „Cash 4 Trick Tour 2019“ konnten motivierte Freeskier und Snowboarder im Park beim Spaß haben Geld. Alle Infos zu den Events.

Ride Ski amadé „Cash 4 Trick Tour 2019“

Anzeige

Video: Ride Ski amadé „Cash 4 Trick Tour 2019“

Es gibt doch kaum etwas besseres, als mit seinem Lieblingshobby Geld zu verdienen. Genau das konnte man in diesem Winter im Rahmen der „Cash 4 Trick Tour 2019“ in einer Vielzahl der Ski amadé Gebiete. Freeskier und Snowboarder - egal welche Könnerstufe - konnten kostenlos an den Sessions teilnehmen und für jeden gelandeten Trick gab es 5,- Euro bar auf die Kralle - geil!

Für diesen Trick gab es mit großer Sicherheit bares Geld auf die Hand: Cork 7 - Foto: grossarltal.info

Insgesamt gab es mehr als acht Termine in sechs verschiedenen Parks im Ski amadé Verbund, unter ihnen war mit dem Absolut Park Flachauwinkl einer der besten Snowparks der Alpen mit dabei. Aber auch die Setups der anderen Gebiete boten allen Freestyle begeisterten Wintersportlern perfekte Bedingungen für ausgedehnte Sessions mit den Freunden - denn so pusht man sich am besten gegenseitig und verdient sich das Geld.

Session verpasst?

Ihr habt bisher alle Sessions verpasst oder wollt noch mehr Cash? Seit dem 25. März 2019 findet im Absolut Park Flachauwinkl einmal wöchentlich die Ride Ski amadé „Cash 4 Trick Tour 2019“ statt. Also ab nach Flachauwinkl und Cash machen!

Location: Grossarltal - Foto: grossarltal.info

Location: Grossarltal - Foto: grossarltal.info

Location: Grossarltal - Foto: grossarltal.info

Location: Grossarltal - Foto: grossarltal.info

Weitere Infos findet ihr auf der nächsten Seite.

Ride Ski amadé „Cash 4 Trick Tour 2019“ - Infos und Termine 2019

Wer möchte nicht gerne beim Skifahren Geld verdienen!? Bei der Ride Ski amadé „Cash 4 Trick Tour 2019“ könnt ihr genau das! Alle Infos zu den Events findet ihr hier.

Jeder Trick zählt! Die Cash 4 Trick-Tour geht in eine neue Runde durch die Ski amadé Parks. Wer sich vor professionellen Judges (Freeski & Snowboard) auf dem Downrail, Butterbox oder am kleinen Kicker beweist, kann bei gelandetem Trick mit 5,- Euro bar auf die Hand rechnen. Perfekte Motivation um eure Skills zu verbessern!

Termine



© Primesports.de