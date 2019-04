Jörg Angeli -

Endlich Frühling und damit stehen die legendären Spring Classics 2019 im Snowpark Kaunertal vor der Türe. Alle Infos zum Park und den Sessions auf dem Tiroler Gletscher.

Spring Classics 2019 - Snowpark Kaunertal

Als erstes das Wichtigste: Die Spring Classics 2019 finden vom 6. April bis 12. Mai 2019 im Snowpark Kaunertal auf dem Kaunertaler Gletscher statt!

Spring Classics 2019 - Snowpark Kaunertal - Diese Woche geht's los!

Das Setup - The #NATURERUN „extended“

Neben dem Datum wohl mindestens genauso wichtig: Das Setup. Für die Gestaltung des Parks hat sich das Snowpark Kaunertal Team nicht lumpen lassen und im Gegensatz zu den letzten Jahren noch einmal einen draufgesetzt. Neben der dritten Ausgabe der "Half Mile Jib Line" wird das Setup zu den Spring Classics 2019 mit mehreren Sections themenspezifisch erweitert - kapiert ihr noch nicht ganz? Dann checkt erstmal das Video mit dem Preview des "extended #Naturerun".



Video: 100% New Snowpark Kaunertal - Das Setup für die Spring Classics 2019

Wie ihr im Video sehen könnt, bietet das Setup verschiedene Abschnitte an und ist mit 2 Kilometern der längste Snowpark Run in Europa.

Der Swerve is on: Ab 6. April 2019 starten die Spring Classics 2019 im Snowpark Kaunertal

Während im Herbst bereits ein Teil des Setups aufgebaut war, kann die Shape Crew nach diesem überaus guten Winter und massig Schnee im Kaunertal den voll ausgebauten Park zu den Spring Classics 2019 anbieten.

Vor der aus den letzten Jahren bekannten sowie äußerst beliebten 800 Meter langen "Half Mile Jib Line" können Park-Ratten im Kaunertal bereits direkt von der Karlesjochbahn (Gondel) in den Park eindroppen und die ersten Features rippen - jiblastiger als jemals zuvor!

2019 wird das Setup für die Spring Classics 2019 jiblastiger als jemals zuvor - Rider: Basti Hein

Neben unzähligen Jibs wird der #Naturerun weitere Elemente für einen extrem abwechslungsreichen Run bereithalten: Medium Kicker, Banked Features, Waves & Side Hits - ein überdurchschnittlich flowiger Run.

Als Park Lift dient weiterhin die Gondel (Karlesjochbahn), in der man sich von dem langen Run erholen und den Park aus der Vogelperspektive betrachten kann. Auf der nächsten Seite haben wir euch Bilder vom Setup Preview eingebunden. So könnt ihr euch ganz in Ruhe den einmaligen Run auf dem Tiroler Gletscher reinfahren.

Der Park befindet sich weiterhin an der Karlesjochbahn (Gondel) und bietet einen 2 Kilometer langen Run - Rider: Simon Gritsch

Spring Classics 2019 - Events

Auch wenn der Park alleine schon ein Highlight darstellt, gibt es oben drauf noch interessante Events im Rahmen der Spring Classics 2019:

Spring Classics 2019 - PRIME Session

Vom 5. bis 8. Mai findet im Rahmen der Spring Classics 2019 die PRIME Session statt. Inspiriert durch Markus Eders Railzilla Session am Klausberg im Herbst 2018 haben wir für euch eine hoffentlich ebenso motivierende sowie spaßige Session organisiert.

Vier Tage lang könnt ihr euch auf einem Railzilla-Special-Feature austoben sowie Cash und Media Coverage abstauben.

Das Wichtigste ist uns dabei allerdings: Wir wollen Ridern eine möglichst chillige Session anbieten, bei der alle Fahrer gemeinsam Shredden und Spaß haben - that's it!

Bei der PRIME Session geht es vor allem um eins: gemeinsam Spaß haben!

Weitere kurzfristige Infos findet ihr in der passenden Facebookveranstaltung.

Spring Classics 2019 - Das Setup in der Übersicht

Snowpark Kaunertal Spring Classics 2019 - Das Setup: Top Section

Snowpark Kaunertal Spring Classics 2019 - Das Setup: Top Section

Snowpark Kaunertal Spring Classics 2019 - Das Setup: Banked Section

Snowpark Kaunertal Spring Classics 2019 - Das Setup: Down Section

Snowpark Kaunertal Spring Classics 2019 - Das Setup: Jib Line

