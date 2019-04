Spring Classics im Kaunertal

Felix Schäfer -

Die Spring Classics im Snowpark Kaunertal stehen bevor und wie immer ist das Programm bis oben hin vollgepackt. Schaut's euch an!

Eine neue Ära

Mehr Abwechslung, mehr Kreativität. Der Kaunertaler Gletscher gilt als Wiege des Snowboardens in Europa und besitzt Kultstatuts. Im Herbst 2018 wurde der Snowpark in ein anderes Gelände verlegt und somit ging nicht nur die renommierte "HalfMileJibLine" in die 3. Runde sondern entstanden obendrein noch mehrere themenspezifische "Sections"! Der Name ist Programm - #NATURERUN Snowpark Kaunertal! Spring Classics: 06. April bis 12. Mai 2019 Was im Herbst quasi nur angedeutet wurde – wird jetzt rechtzeitig zu den Spring Classics 2019 voll ausgebaut. "Full send" sozusagen! Getreu dem Motto bigger and better wird alles "extended" (erweitert) und das nicht zu knapp. Neben, oder besser gesagt "VOR" der beliebt - berüchtigten 800 Meter Halfmilejibline startet der Snowpark nun direkt von der Karlesjochbahn. jiblastiger als je zuvor und Skatestyle approved! Der Name #NATURERUN ist nicht nur Arbeitstitel, sondern spiegelt sich voll uns ganz im Park Setup nieder. Nach einer fetten Kicker Line wird das gesamte natürliche Potential des Berges mit einbezogen: es entstehen Banked Elemente, Waves und Side Hits mit und ohne installierten Rails und Boxen. Es entsteht der "flowigste" und zugleich längste Run den ihr euch vorstellen könnt. Wer sich nach einem actiongeladenen 2 km Run ausruhen möchte ohne wertvolle Shredzeit einzubüßen, kommt voll auf seine Kosten, denn durch die Miteinbindung der Karsjochbahn Gondeln kannst du mit deinen Buddys gemütlich den nächsten Run planen und hast dank Vogelperspektive alles im Blick. Events 13.04.19 - Oberlandtour Grande 2019 Finale Bezirksmeisterschaften Die Oberlandtour findet bereits zum 7. Mal statt und setzt sich aus insgesamt 5 Tourstops im Tiroler Oberland zusammen. Auch heuer wird das Finale im Rahmen des 6. Tourstops wieder im Snowpark Kaunertal ausgetragen werden. Auf einem perfekt geshapten Slopestyle Spring Park können Freeskier und Freeskierinnen aller Altersgruppen zeigen, was sie Freestyle-technisch so drauf haben und kämpfen hierbei um die letzten Tour- und die Gesamtpunkte.

26.04.19 - Extended Sunset Rides Karlesjochbahn bis 18 Uhr geöffnet! // Sunset Shred-Tickets nur 5,- Euro (für Besitzer einer Tageskarte und/oder Tirol Card/Gletscher Card)

27.04. bis 04.05.19 - SOULSHRED Kaunertal Week Ganz nach dem Motto "Wir machen was wir lieben und das 24/7" werden wir euch zusätzlich zu den SPRING CLASSICS ein bombastisches Rahmenprogramm aus Shred days, community shapes, Art & Music culture anbieten. >> zum FB-Event

27.04. bis 04.05.19 - Nestcamp Poland Week Mit Nest Camp unter der Schirmherrschaft des polnischen Ausnahme Snowboarders und Red Bull Team Rider Wojtek Pawlusia kommt die polnische Crème de la Crème zurück ins Kaunertal. Wojtek ist bekannt für seine Top Filmproduktionen und beliebt als ein perfekter Campleiter und Park Buddy. Welcome again! >> zum FB-Event

28.04.19 - Die Zeitlos-Snow Day Zum 3. Male wird es während der Spring Classics im Snowpark Kaunertal gemeinsam mit dem Innsbrucker Studentenmagazin "Die Zeitlos" einen Snow Day im Kaunertal extra für Studenten geben. Mit einem exklusiven Busshuttle können die Teilnehmer direkt von Innsbruck bis auf den Kaunertaler Gletscher und retour fahren und das ganze zu einem Students Deal um nur € 29! inkl. Tagesticket! Die Tickets können schon im Voraus gekauft werden, so dass es direkt ohne Zwischenstopp auf den Berg gehen kann! >> zur Anmeldung

03.05.19 - Extended Sunset Rides

04.05.19 - Knuckle Battle Sowohl beim Freeskiing als auch beim Snowboarden erwartet euch ein neuer Trend: Knuckle-Tricks! Dieser Trend ist gerade so groß, dass bereits die X-Games Aspen 2019 den sogenannten "Knuckle Huck" als Einzeldisziplin eingeführt hat. Challenges: Longest Handdrag (2 attempts/competitor) Craziest Pretzel Butter (2 attempts/competitor) Hardest technical overall trick (2 attempts/competitor) Most stylish overall trick (2 attempts/competitor)

05.05.19 - Shred Unit Girls Spring Gathering Die Mädels der Shred Unit laden wieder zum gemeinsamen Spring Girls Shred in den Snowpark Kaunertal ein. Snowboard und Freeski Coaches werden mit euch zusammen im Park fahren und geben gerne Tricks & Tipps. Alle Mädels, ob Parkfahrerin oder Parkanfängerin, sind herzlich Willkommen. Die Anmeldung ist kostenlos und vor Ort.

05. bis 08.05.19 - Prime Sessions mit dem Prime Skiing Magazine Die Szene braucht wieder mehr reale Events. Ganz im Stile des Railzilla-Events von Markus Eder laden wir euch daher zur PRIME Session im Rahmen der Spring Classics 2019 im Snowpark Kaunertal ein. Vier Tage lang werden wir ein extra für diese Session gebautes Special-Feature zusammen hiken und Cash für Tricks sowie gute Vibes verteilen – Foto- und Filmsessions inklusive.

10.05.19 - Extended Sunset Rides

11.05.19 - Airblaster Mini Skolf Im norwegischen Duden steht SKØLF genau zwischen GAME OF SKATE und GOLF. Logischerweise vereint es den Spielwitz beider norwegischer Randsportarten, transportiert diese in den Schnee und wird dadurch zur Massenbewegung -powered by Airblaster. Beim MINI SKØLF gibt es sechs Löcher bzw. sechs Herausforderungen oder Tricks die es zu meistern gilt. Vier Versuche pro Loch, jeder Versuch gibt einen Punkt, die wenigsten Punkte schmücken den Sieger. Nach dem Erfolg der internationalen SKØLF-Tour im Invitational-Format, bringt Good Question Supplies in Zusammenarbeit mit Airblaster-Händlern diese Session mit einem Spring Special ins Kaunertal. Sprich, JEDER kann sich anmelden. Die vorgegebenen Tricks werden kein Pro Level haben, jedoch sollten Teilnehmer mit der fachmännischen Benutzung eines Snowparks vertraut sein!



15. April 2018: Shred Unit Girls Shred Day

© Snowpark Kaunertal

Die Mädels der Shred Unit laden wieder zum gemeinsamen Girls Shred in den Snowpark Kaunertal ein. Snowboard- und Freeski-Coaches werden mit euch zusammen im Park fahren und geben gerne Trick Tipps. Das Fototeam Double-ues ist dabei und macht von euch professionelle Fotos. Außerdem habt ihr die Chance bei der "Goodies for Tricks Session" Preise von go-shred, Nikita und Rome zu gewinnen. Alle Mädels, ob Parkfahrerin oder Parkanfängerin sind herzlich willkommen. Die Anmeldung ist kostenlos und vor Ort. Mehr Infos findet ihr hier auf Facebook.

21. bis 28. April 2018: Soulshred Kaunertal Week

© Snowpark Kaunertal

S.O.U.L.S.H.R.E.D. ist ein einwöchiges Event am Kaunertaler Gletscher, ganz nach dem Motto: "Wir machen, was wir lieben, und das 24/7". Im Rahmen der Spring Classics wird euch ein Rahmenprogramm aus Shred Days, Community, Shapes, Art, Music & Culture angeboten.

22. April 2018: Students Snow Day by Die Zeitlos

Erstmals wird im Rahmen der Spring Classics im Snowpark Kaunertal gemeinsam mit dem Innsbrucker Studentenmagazin "Die Zeitlos" einen Snow Day im Kaunertal extra für Studenten geben. Mit einem exklusiven Busshuttle fahrt ihr direkt von Innsbruck bis auf den Kaunertaler Gletscher und retour um nur 29€ inclusive Liftpass! Ticketreservierungen per Mail an: ticketssd@diezeitlos.at Neben einem gigantischen Spring Setup im Snowpark Kaunertal, perfekten Pisten sowie großen Chancen auf etwas Frühlings Powder wird an der "Zeitlos Base" feinstes Entertainment mit Musik, Spielen und Chillout Bereich geboten. Für all diejenigen, welche ihre ersten Snowpark Erfahrungen sammeln wollen (egal ob Ski oder Snowboard) wird es ein gratis Snowpark Coaching geben. Die Bedingungen dazu könnten kaum besser sein als im Frühling und das größte Snowpark Setup der Saison bietet auch für Anfänger zahlreiche Möglichkeiten.

29. April bis 06. Mai 2018: UK Springbreak Week

© Snowpark Kaunertal

Keine Spring Classics ohne die Snowboard Spring Break Week! Bereits zum 12. Mal sind die verrückten aber höchst motivierten Briten bei uns im Kaunertal zu Besuch. Vom 29. April bis 06. Mai hat die Spring Break Crew die beliebtesten Brands und international Pro Rider mit im Gepäck und wie soll es anders sein jede Menge gute Laune, fette Side Events, Testival, durchgeknallte Competitions und vermutlich auch etwas "Booze". Teilnahme an den Competitions heuer auch für Nicht-Camp-Teilnehmer möglich! Wie wir unsere geliebten Engländer kennen darf bei einer traditionellen Snowboard Spring Break Week eine abgefahrene Party nicht fehlen.

29. April 06. Mai 2018: Champion Jibs – Hessische Snowboard-Meisterschaften

Die Hessischen Snowboardmeisterschaften – Champion Jibs – sind das Saisonhighlight für alle Snowboarder/innen aus Hessen und feiern heuer ihr 10. Jubiläum im Snowpark Kaunertal. Es werden die Hessenmeister/­innen im Slopestyle und Snowboardcross in verschiedenen Altersklassen ermittelt und darüber hinaus wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. Neben den beiden Haupt-Contest RACE und SLOPESTYLE gibt es ein Coaching, BBQ, Ridersparty, Giant-X meets Banked Slalom, Slopestyle, Tischtennis und vieles mehr.

06. bis 13. Mai 2018: elooa Good Times Camp Week

Zur mittlerweile vierten Auflage ist wie jedes Jahr die ganze Szene Europas eingeladen, gemeinsam mit den Camp Teilnehmern den Abschluss der Saison zu feiern. Zusammen mit dem Nitro Global Team und der elooa Crew ist eine unvergessliche Zeit also vorprogrammiert. Gute Musik, BBQ und Chill-Out-Area am Berg und ein kreatives Setup mit Obstacles für alle Könnerstufen sorgen für 100% Spaß. Die Unterkünfte liegen in Bestlage in der Nähe des Gletschers und sind sportlich sowie modern ausgestattet.

12. bis 19. Mai 2018: Nest Camp Poland Week

© Snowpark Kaunertal

Wojtek "Gniazdo" Pawlusiak ist ohne Zweifel der krasseste polnische Rail-Ripper den ihr je gesehen habt! Durch die Teilnahme an den wichtigsten Jib Contests und das Filmen mit den besten Crews konnte er verdammt viele Erfahrungen sammeln. Im vergangenen Jahr hat er sein neues Projekt – NEST CAMP – gestartet bei dem er seine Erfahrungen und sein Können mit kleinen Gruppen von Snowboardern teilt um diese im Snowboarden voran zu bringen. Der Snowpark Kaunertal war dabei ihre erste und liebste Destination weshalb sie diesen Frühling wieder zu Gast sein werden um ein paar fette Frühling-Shred Tage zu haben.

14. bis 17. Mai 2018: #SC18 Crew Shape Days

Gemeinsam mit einigen wenigen auserwählten Snowboard-Freeski Crews bauen die Shaper und Bullyfahrer von Schneestern im und um den Snowpark Kanuertal mehrere kreative "Special Obstacles", welche den Park für die letzte Woche der Spring Classics nochmal so richtig glänzen lassen.

© Snowpark Kaunertal

Neben ausgewählten Crews gibt es noch eine Wildcard für dich und deine Crew zu gewinnen! Wenn ihr Bock habt dabei zu sein und ein Event wie dieses zu pushen, dann bewerbt euch für die WILDCARD und werdet Teil der ersten Crew Shape Days im Kaunertal! Denkt euch was Cooles und Kreatives aus, erzählt was über euch, skizziert euren Traum Feature oder dreht ein kurzes Video und schickt uns die Bewerbung bis Freitag, 4. Mai auf Facebook oder per Mail an info@snowpark-kaunertal.com.

>> Spring Classics im Kaunertal 2017

Am kommenden Samstag werden im Snowpark Kaunertal die Spring Classics eingeläutet! Alle Infos zum Setup und Events gibt's hier.

Der Frühling hat Einzug gehalten. Für die meisten Gebiete ist es an der Zeit, die Features aus dem Park zu räumen, die Pistenraupen zu warten, in die Garage zu fahren und auf den nächsten Winter zu warten. Nicht so jedoch im Kaunertal, denn hier ist es an der Zeit für eine neue Auflage der Spring Classics!

Zeit für eine neue Auflage der Spring Classics!

Park-Setup

Sneak-Preview aufs Setup | © snowpark-kaunertal.tirol

Die Shaper haben für euch eine Pro- und Medium-Kickerline aufgebaut und eine Jib-Line, ie der Half-Mile-Jib-Line vom Herbst in nichts nachstehen wird. Sie zählt ganze 26 back to back Obstacles und ist mit Pole Jams, S-Rails und zahlreichen weitern Rails, Boxen, Tanks und Tube-Varianten bestückt. Für die Groms gibt es einen eigenen Minishred und Fun Waves.

Spring Classics – Die Events

22.04. Chill & Destroy – Final Shred 21. bis 23.04. Boarderpool Spring Camp 29.04. bis 06.05. Snowboard Spring Break Week 07.05. Oberlandtour 2017 13.05. Game of go-shred.com 20.05. PRIME & SHINE SHOOTING SESSION mit Prime Snowboarding Magazine & Prime Skiing Magazine 21. bis 28.05. elooa Good Times Camp by Nitro Snowboards 03. bis 04.06. Spring Classics Grande Final

© Primesports.de