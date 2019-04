Stubai Spring Session 2019 – Stubai Zoo

Jörg Angeli -

Der Frühling ist die beste Zeit für Hotlaps im Park und auch 2019 bietet der Stubai Zoo ein großes Setup sowie Events für alle Freestyler an.

Während es in den meisten Skigebieten im April schon dem Ende der Saison zugeht, dreht man auf dem Stubaier Gletscher nochmal richtig auf. Ein prall gefüllter Eventkalender sowie das neue „The Debate“ Set-Up garantieren einen perfekten Spring-Shred im DC Stubai Zoo.

Ab dem 7. April bis 12. Mai lädt der Zoo am Gaisskarferner zu einem ganz neuen Setup ein, welches von Ethan Morgan, Lorenzo Peeters und Benny Urban in Kooperation mit Schneestern entworfen wurde.

Endlich wieder Frühling - ab in den Snowpark! - Rider: Severin Guggemoos

Unter dem Motto "Make Snowboarding Great Again!" traten die drei mit ihren kreativen Entwürfen für die Snowboarder Partei bei "The Debate 2018" an und konnten die Abstimmung gegen die Freeski Partei via Social Media für sich entscheiden.

Mit den Highlight-Features Extreme Waterfall, Flatdown Butterpad und einem fetten Transferland bleiben für Snowboarder sowie Freeskier keinerlei Wünsche offen.

Flatdown Butterpad

Transferland

Extreme Waterfall

7.4.2019 – DC Fight Club

Sebbe de Buck, Mons Roisland und Kollegen erobern pünktlich zum Opening der Spring Sessions den Snowpark am Gaiskarferner. DC Fight Club - das heißt zwei dreier Teams steigen gegeneinander in den Ring und batteln sich um dicke Preise - Fun, Action, Party inklusive.

Und das Beste: Ihr bestimmt die Aufgaben, mit denen sich die Teams batteln und könnt euch für einen Platz pro Team bewerben! BBQ, Sound und jede Menge Goodies für Jedermann runden den Kick-Off im DC Stubai Zoo ab.

14.4.2019 – Austria Freeski Days

Freeski-Interessierte von 8-16 Jahren aufgepasst! Der ÖSV bietet dieses Jahr wieder die Austria Freeski Days an und hilft Euch bei den ersten Schritten im Snowpark.

Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – alle Interessierten erwartet ein kostenloses Coaching und gemeinsames Mittagessen. Anmeldung erforderlich unter freeskiaustria.at.

21.4.2019 – Roxy Easter

Hunt Pünktlich zum Osterfest ruft Roxy Snow zur digitalen Eiersuche. Postet vom 8.4. bis 21.4.2019 fleißig eure besten Shots aus dem DC Stubai Zoo unter dem Hashtag #roxyeasterhunt und #stubaizoo. Mit Style und ein wenig Glück küren euch die Roxy Teamrider Kelly Sildaru und Katie Ormerod zu den Gewinnern, die jede Menge Roxy Goodies abgreifen.

Zudem werden am 21.April bei BBQ & Drinks gemeinsam die Eier gesucht.

27. - 28.4.2019 – Primezilla

Am 27. & 28. April 2019 könnt ihr mit uns ganz auf einem Special Feature eine ganz gemütliche Spring Session genießen.

Die Prime Skiing Crew treibt im DC Stubai Zoo ihr Unwesen und lädt am 27. & 28. April zu Cash for Trick Sessions, bringt jede Menge Goodies unters Freeski- Volk und sorgt für den perfekten Spring-shred auf den neuen „The Debate“ – Obstacles.

Zudem könnt ihr Euch an diesem Wochenende auf weitere Set-Up Überraschungen freuen.

4.5.2019 - Snowboarder MBM Shooting Day

Content Creator aufgepasst: Die Video– und Photo Crew des namhaften Snowboard-Magazins lauert im Park und hält eure besten Tricks auf der Kicker- und Railline fest. Die besten Shots werden auf allen Kanälen gefeatured und natürlich zur eigenen Verwendung bereitgestellt.

© Primesports.de