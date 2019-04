Sunny Garcia nach Suizidversuch im Koma

Nicolai Steidle -

Sunny "Vincent" Garcia schwebt nach einem Suizidversuch in Lebensgefahr. Er wurde heute morgen bewusstlos in seinem Anwesen entdeckt.

Berichten zufolge hat sich der 49-jährige Hawaiianer versucht sich zu erhängen. Momentan liegt er in Oregon im Krankenhaus und schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

2014 sprach Vincent "Sunny" Garcia bereits öffentlich über seine Depressionen in einem Social Media Post:

Depression is no joke, waking up feeling ready to take the world, then a couple of hours later, feeling down on life and wondering whats wron with you.

Eine Schockwelle jagte durch die Surfszene als sich die Nachricht verbreitete und auch Kelly Slater äusserte sich besorgt über den Zustand seines langjährigen Freundes:

Garcia ist mit insgesamt 6 Titeln bis heute der Rekord Champion der Hawaiian Triple Crown. 2000 gewann er darüber hinaus die ASP Tour (heutige WSL).

Wir hoffen auf eine schnelle Genesung, das Leben ist so wunderschön Sunny !!!

