Wir stellen euch die drei Pure Surfcamps in Frankreich vor

Der Sommer klopft langsam an und viele von uns wird es im Sommer wieder an den französischen Atlantik ziehen. Pure hat dort drei Surfcamps, aber welches davon ist das richtige für euch?

Klassische Surfcamps gibt es wie Sand am Meer. Aus diesem Grund setzt Puresurfcamps seinen Fokus auf die Optimierung zielgruppenspezifischer Camps. Die Idee einer einzigen Location in der die Bedürfnisse aller Kunden befriedigt werden ist Schnee von gestern. Durch angepasste Profile in den Surfcamps verschiedenster Standorte soll die Erwartungshaltung abweichender Interessen klar definiert und erfüllt werden.

Die Puresurfcamps Produktpalette setzt also auf eine gezielte Unterteilung der Kundenwünsche:

• 24+ Surfcamp Moliets

• Pure Surfcamp Moliets

• Seaside Surfcamp Le Pin Sec

Die klar definierte Namensgebung dieser Camps soll den surfinteressierten Gästen helfen ihre persönliche Vorstellung von Urlaub wieder zu finden.

Da es einige Neuheiten in den bestehenden Destinationen, als auch eine Camp-Neueröffnung gibt, stellen wir euch diese nun vor.

1. 24 + Surfcamp Moliets

Altersgruppe: 24 - ∞

Größe: max. 30 Gäste

Unterkunft: Mobile Homes

Es ist ein eigenständiges Surfcamp im wunderschönen Pinenwald des Campingplatz Les Cigales. Das Camp überzeugt durch einen gehobenen Standard und ist speziell für Erwachsene im Alter von 24 und aufsteigend gedacht. Die Pluspunkte beinhalten eine sehr ausgewogene und reichhaltige Vollverpflegung sowie ein ausgeprägter Sportfokus.

Hier kann auch nach dem Surfen noch ordentlich geschuftet werden

Es wird wöchentlich einen Seafood Grillabend und ein Wine & Cheese Tasting geben. Vegetarische als auch vegane Optionen gibt es natürlich auch zur Auswahl. An jedem weiteren Abend stehen frische Kräuter und zusätzliche Beilagen zum verfeinern bereit. Das Fitness Frühstück besteht aus einer großen Auswahl an verschiedene Broten, Croissants, ausgewählten Früchten, Cerealien, Yoghurt, Marmeladen sowie eine Wurs- und Käseplatte. Das camgeigenes Outdoor Gym und eine tägliche Yoga Session sind inklusive! Alle Gäste wohnen in komfortablen und vollausgestatteten Mobile Homes. Die Angebote vom Pure Surfcamp Moliets, welches nur 5 Minuten fußläufig entfernt liegt, können ebenfalls wahrgenommen werden. Die Intensivsurfkurs Optionen beinhalten ein bis zwei Video Coachings. Der Medium Surfkurs mit insgesamt 13 Stunden auf 5 Tagen verteilt und der 16 Stunden Deluxe Surfkurs verteilt auf 6 Tage. Für die fortgeschrittenen Surfer gibt es ein Testcenter von Lib Tech und Euroglass! Für alle einsteigenden Surfenthusiasten Performance Softtops von Catch Surf!

Zusätzlich gibt es wöchentlich Ausflüge nach San Sebastian und Biarritz.

Keyfacts:

• Surfboard Testcenter von Lib Tech, Euroglass und Catch Surf

• Eigenes und freinutzbares Outdoor Gym

• Gehobener Standard der Vollverpflegung. Reichhaltiges Fitness Frühstück und gesundes Abendessen mit frischen Zutaten

• Einmal pro Woche Seafood Grillabend mit veganer und vegetarischer Option

• Gemütliches Wine & Cheese Tasting

• Komplett separates Surfcamp für Erwachsene im Alter von 24 und aufsteigend

• Unterkunft in komfortablen und vollausgestatteten Mobile Homes

• Eine tägliche Yoga Session inklusive

2. Pure Surfcamp Moliets

Durchschnittliche Altersgruppe: 18 - 24

Größe: im Schnitt 180 Gäste

Unterkunft: 4er-, 2er-, Komfort-, Zelte, Sheddies, Bungalows, Mobile Homes

Das Pure Surfcamp Moliets gilt als Gründungscamp und wird stets auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre optimiert. Inmitten eines französischen Pinienwaldes, auf einem wunderschönen Areal gelegen, treffen sich hier jede Saison altbekannte als auch neue Surfenthusiasten um den Sommer ihres Lebens zu verbringen!

Zu den Neuheiten zählt eine tägliche, inklusive Yoga Session, ein nagelneues Outdoor Gym mit eine Boulder Wall zur freien Nutzung und obendrein kommen Mountainbikes zum stündlichen als auch ganztägigem Verleih hinzu.

Dieses Camp lässt kaum Wünsche offen. Sogar eine Miniramp für die Flat Days

In der Hochsaison werden wieder neue Acts auf unserer Live Music Stage auftreten um den Surftag mit handgemachter Musik abzurunden. Auf die grosse Nachfrage wird es ab dem kommenden Sommer auch 2er Zelte mit richtigen Betten geben! Ideal für Pärchen als auch Camper die auf ihren wohlverdienten Schlaf nicht verzichten wollen.

Keyfacts:

• Eine tägliche Yoga Session inklusive

• Camp eigenes und freinutzbares Outdoor Gym

• Boulder Wall zur freien Nutzung

• Mountainbikes zum stündlichen als auch täglichen Verleih

• Neue Acts auf unserer Live Music Stage

• neue 2er Zelte mit richtigen Betten

3. Seaside Surfcamp Le Pin Sec

Altersgruppe: 18 - ∞

Größe: max. 70 Gäste

Unterkunft: Sheddie, Sheddie Deluxe, Tipi Deluxe

Das Camp liegt direkt hinter der Düne und der Weg zum Strand beträgt somit keine 5 Minuten zu Fuß. Im gemütlichen Seaside Surfcamp Le Pin Sec schlafen alle Gäste in richtigen Betten! Das stylische Tipi Deluxe mit einem Durchmesser von 4 Metern bietet euch enorm viel Platz. Die zwei Betten können sowohl Einzeln, als auch zusammengeschoben als Doppelbett genutzt werden.

Zelten sah früher irgendwie anders aus – Puresurfcamp Pin Sec

Unter dem Motto „ Zelten 2.0“ bieten die gemütlichen Sheddies Platz für zwei Personen auf einem Doppelbett und viel Stauraum unter dem Bett. Der grosse Bruder ist das Sheddie Deluxe. Auch diese cleveren Holzkabinen bieten Platz für zwei Personen, jedoch wahlweise mit Einzelbetten oder einem Doppelbett. Durch die familiäre Atmosphäre kennen sich die meisten Gäste nach kürzester Zeit beim Vornamen.

Fotocredits: Matze Ried und Simon Fitz

