Audi Nines Mixtape Vol. IV

Roman Lachner -

OK, es hat etwas gedauert, bis die Audi Nines Crew die absoluten Video Banger der Woche im Ötztal zu einem feinen Edit zusammengeschnippelt hat. Bei der Flut an kranken Styles, die während des Events auf unzähligen Speicherkarten gesammelt wurden, fiel die Auswahl sicherlich nicht leicht... da wollen wir dann auch nicht spießg sein oder? Zieht euch also jetzt das Highlight Video rein!



