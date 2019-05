Jörg Angeli -

Recap inklusive Video und Bildern zur Crank it X-Dream Session 2019 im Snowpark Ehrwald - endlich mal wieder ein ganz ehrliches Event!

Crank it X-Dream Session 2019 - Snowpark Ehrwald

Video: Crank it X-Dream Session 2019 Recap

Mitte April versammelte sich die heimische Freeski Szene im Snowpark auf der Ehrwalder Alm. Anlass dafür war die Erstaustragung der „Crank it! X-Dream Session“, wofür den Shapern kein Aufwand zu groß war und sie ein spaßiges Special Feature aufgestellt hatten.

Gegen Mittag begann das Spektakel, als die Rider anfingen fleißig Hotlaps auf der 3er Line und den anschließenden Rails zu fahren.

Es war ordentlich was los in Ehrwald zur ersten Crank it X-Dream Session

Neben den zahlreichen Freeskiern hatten auch einige Snowboarder den Weg in den Park gefunden. Gemeinsam wurde bei traumhaften Frühlingsbedingungen eine Session abgehalten, während gegen Nachmittag der Grill angefeuert wurde.

Rider: Paddy - Foto: Tom Kigle

Der Reshape vor der Abendsession lud alle ein, sich beim BBQ zu entspannen sowie zu stärken. Nicht nur die Session sondern auch das gemeinsame Abhängen stand beim Event im Vordergrund. Deshalb war auch während der Abendsession die Chillarea gut besucht und man konnte gemütlich vom Liegestuhl aus die Unterhaltung auf dem Crank it X-Dream Session Kurs genießen.

Rider: Lukas Schlickenrieder

Die Beförderung durch den kurzen Schlepplift im Wald ermöglicht unzählige Runs in kürzester Zeit.

Auf den Kickern war durchgehend Rush Hour: Mit wenigen Sekunden Abstand boosteten die Rider über die Jumps und so manche Train sorgte für Unterhaltung pur! Zu den Highlights gehörten einige knappe Fisheye-Manöver, stylische Airs, Tricks am Shooter-Rail und auch Double Flips am Kicker.

Rider: Antti Ollila - Foto: Tom Kigle

Als der letzte Run bekannt gegeben wurde, sammelten sich die Fahrer oben am Drop-In, um die Session mit einem massiven Train würdig zu beenden. Unvergesslich!

Ausgeklungen wurde die Session in der Chillarea wo sich die Rider, sichtlich stoked von der Session, auf ein Feierabendbier versammelten, bevor es galt gemeinsam die Talabfahrt abzucruisen.

Rider: Torge Nagel

Im Großen und Ganzen hatte die „Crank it X-Dream Session“ alles, was eine ordentlich Springsession so braucht! Einen cooles Setup mit slushy Bedingungen, motivierte Rider, Sound, BBQ und natürlich gute Vibes.

Rider: Johannes Rohrmoser - Foto: Tim Kigle

Die Erstaustragung war also ein Erfolg und wir freuen uns aufs nächste Jahr! Crank it !

Rider: Sven Rauber - Foto: Tim Kigle

Crank it X-Dream Session 2019 - Snowpark Ehrwald - Rider: Lucas Mangold - Foto: Tim Kigle

Rider: Lil Johannson - Foto: Tim Kigle

© Primesports.de