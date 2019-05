Mit Schirm, Charme und Ski in Norwegen

Roman Lachner -

Die Lofoten und die Lyngen Halbinsel im Norden Norwegens sind schon lange bekannt für die Vielfalt an Touren, die man dort erleben kann. Die Landschaften zwischen den Fjorden sind atemberaubend und ähneln an die Landschaft aus der Herr der Ringe in Neuseeland.



Für Bubi, Maxi, Phil und Tobi ging es allerdings einen Schritt höher hinaus. Die vier Jungs wollten ein paar Tage auf dem Gletscher bleiben um von dort als Base schneller an den Sweet zu sein. Um sich die Arbeit etwas zu erleichtern und garantiert die firstline zu catchen hatten die Jungs den Rucksack voller Kites und warteten nur noch auf die passende Windböe um dann an den Tourengehen vorbei zu ziehen, die etwas vorhin gestartet waren. Was immer ganz einfach aussieht, ist dann doch mit dem falschen Wetter nicht immer spaßig - vor allem wenn der Wind noch aus der richtigen Richtung kommen muss, damit die ganze Sache so funktioniert wie geplant. Wenn dann noch die Lawinengefahr durch den Regen einen Strich durch die Rechnung macht, kann es schon schwerer werden mit der Motivation. Da helfen am Abend allerdings die ausgiebigen Hottub-sessions, um den Fokus nicht zu verlieren. Schließlich drehte der Wind und endlich klappte es auch mit den Schirmen. Mit kreisenden Bewegungen schraubten sich die Jungs nach oben vorbei an den anderen Gruppen und schließlich bis zum Gipfel . Schnell gegenseitig gelandet konnten die Schirme einfach im Rucksack verstaut werden und die geilsten Runs standen bevor. Was sonst noch so auf der Reise passiert ist könnt ihr in ihrem Video “may the wind be with you” anschauen Um die Kosten bei so einem Trip nicht explodieren zu lassen haben die Jungs sich einen ganz normalen Mietwagen ausgesucht und ihre komplette Ausrüstung aufs Dach geschnallt. Dazu war ein aufblasbarer Dachgepäckträger sehr nützlich, den sie selbst entwickelt haben - das ShredRack

