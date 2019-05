Jörg Angeli -

Alle Infos zur Railzilla Prime Session im Snowpark Kaunertal im Rahmen der Spring Classics 2019 auf dem Kaunertaler Gletscher.

Prime Session at Spring Classics 2019 - Snowpark Kaunertal: Recap Video

Der Frühling machte uns leider auch auf dem Kaunertaler Gletscher (Tirol, Österreich) einen Strich durch unsere Rechnung und so mussten wir unsere ursprünglich für vier Tage geplante Session im Snowpark Kaunertal im Rahmen der Spring Classics 2019 auf einen Tag kürzen.

Anzeige

Dieser war dafür umso besser: Strahlender Sonnenschein und weicher Neuschnee im gesamtem Park sorgten für feine Bedingungen am Berg. Die Shape-Crew hatte ordentliche Arbeit geleistet und den Naturerun an der Karlesjochbahn nach den Schneefällen der vergangenen Tage wieder perfekt aufgebaut - nur für ein Special Feature blieb leider keine Zeit mehr. Machte aber gar nichts: Wir wählten einfach zwei verschiedene Obstacles im Park aus und starteten dort unsere Cash for Tricks Session.

Zuerst hiketen die überaus motivierten Rider das S Rail am Anfang des unteren Park Abschnittes und danach ging es weiter auf ein kleineres Special Obstacles aus einem Up sowie Cross Baumstamm auf Downtube. Von der Chill Area aus konnten die zahlreichen Rider die Action perfekt verfolgen.

Den ganzen Tag über waren die Fahrer mit Hiken sowie Cash verdienen beschäftigt. Insgesamt 600 Euro verteilten wir unter den motivierten Freeskiern im Snowpark Kaunertal.

Das Schöne im Kaunertal: Die Sonne scheint im Frühling sehr lange in den Park und ermöglicht damit auch nach Liftschluss noch Hike Sessions. Auch weil die Shape Crew sowie die Bergbahnen niemand punktgenau aus dem Park werfen - Danke!

Somit wurde bis die Sonne hinter der Bergkette des Kaunertal verschwand die Session weitergeführt und am Ende des Tages traten alle erschöpft aber glücklich sowie mit Cash in der Tasche den Weg in das Tal an.

Vielen Dank an alle, die mit uns den sonnigen Tag auf dem Kaunertaler Gletscher verbracht und für gute Stimmung gesorgt haben!

Prime Session at Spring Classics 2019 - Snowpark Kaunertal: Vorbericht

Prime Sessions at Spring Classics 2019 - Snowpark Kaunertal

Vom 7. bis 8. Mai findet im Rahmen der Spring Classics 2019 die PRIME Session statt. Inspiriert durch Markus Eders Railzilla Session am Klausberg im Herbst 2018 haben wir für euch eine hoffentlich ebenso motivierende sowie spaßige Session organisiert.

Vier Zwei Tage lang könnt ihr euch auf einem Railzilla-Special-Feature austoben sowie Cash und Media Coverage abstauben.

Das Wichtigste ist uns dabei allerdings: Wir wollen Ridern eine möglichst chillige Session anbieten, bei der alle Fahrer gemeinsam Shredden und Spaß haben – that’s it!

Special Features, Cash, nette Leute und hoffentlich bestes Wetter warten auf euch bei den Prime Sessions im Snowpark Kaunertal im Rahmen der Spring Classics 2019 - Foto: Simon Gritsch & Jannis Hoffmann

Verkürztes Event

Aufgrund der aktuell winterlichen Verhältnisse am Gletscher sowie immer wieder neuen Schneefällen müssen wir die Prime Sessions auf zwei Tage verkürzen. Wir wollen mit euch maximal geile Tage am Berg haben und dafür brauchen wir Sonne.

Aktuell sieht es für nächste Woche Dienstag und Mittwoch sehr gut aus (Stand: Freitag, 3.5.2019).

Das aktuelle Wetter für das Kaunertal (Stand: 3.5.2019)

Wir sehen uns im Kaunertal!

Die aktuellsten Infos findet ihr in unserer Facebookveranstaltung sowie auf Instagram.

© Primesports.de