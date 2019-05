Surf Etiquette // Do’s und Dont’s beim Surfen

Sophie Ritter -

So beliebt wie das Surfen in den letzten Jahren geworden ist, so voll sind mittlerweile auch die Strände. Offiziell gibt es beim Surfen zwar keine "Regel", dennoch ist ein gewisser Verhaltenskodex unerlässlich, damit sich im Wasser niemand die Köpfe einschlägt.

Besonders für Anfänger können die ersten Erfahrungen im Line Up ziemlich einschüchternd sein und damit du dir nicht schon an Tag eins Feinde machst, haben wir uns mal ein paar der Do's und Dont's genauer angeschaut.

#1 Check den Spot

Bevor du dich mit voller Euphorie in die Wellen stützt, solltest du dir folgende Faktoren unbedingt anschauen

Wind

Gezeiten / Tide

Wellenhöhe

Strömungen

Riff-, Point oder Beachbreak

Am einfachsten holt man sich seine Infos vor Ort - Locals und Surfschulen helfen beim Spotcheck immer am besten!

#2 Vorfahrt beim Surfen

Ja, auch im Wasser gibt es Vorfahrtsregeln und an die sollte man sich auch halten! Allgemein gilt, dass der Surfer, der näher am Peak der Welle ist und damit den längeren Surf hat, ran darf.

Wer also eine Welle nach rechts surfen will, sollte sich vor dem Take Off nach links umschauen und anders herum.

#3 Dont' Drop In

Tu dir selbst einen Gefallen und mach dir keine Feinde im Wasser! Beachte die Vorfahrtsregel und klau niemandem das Recht auf die Welle. Was ihr genau unter einem Drop In versteh, könnt ihr in unserem PRIME Surf ABC nachlesen.

#4 Paddle Out

Falls es im Wasser mehrere Take-Off Zonen gibt, dann paddeln nicht da hin wo eh schon die meisten Surfer sitzen. Achte außerdem darauf, dass du nicht in der Impact Zone oder im Break landest.

#5 Kontrollier dein Board

Das wird besonders wichtig, wenn der Spot voll oder überfüllt ist. Surfboard sind massive Bretter mit scharfen Finnen - wenn die unkontrolliert herumfliegen und jemanden am Kopf treffen, kann das böse Enden.

(Das gilt besonders für Surfanfänger, die beim herauspaddeln den Duckdive noch nicht beherrschen)

#6 Kein Snaken

Du sollst nicht stehlen ist nicht nur in der Bibel eines von 10 Geboten, sondern auch beim Surfen.

Im Fachjargon bedeutet Snaken das heimliche vorbeipaddeln an einem anderen Surfer, damit du näher am Peak bist und damit die Vorfahrt hast. Tu dir selbst einen Gefallen und lass es.

#7 Selbsteinschätzung

Besonders unerfahrene Surfer sollten ihre Grenzen kennen und sich nicht überschätzen! Egal ob bei der Spotwahl oder wo anders, im schlimmsten Fall gefährdet unkontrolliertes Verhalten nicht nur dich, sondern auch andere Surfer.

#8 Kein Hogging

Englisch für Anfänger: to hog = etw. in Beschlag nehmen oder rücksichtslos an sich reißen.

Auch beim Surfen gilt: Sharing is caring! Schnapp dir nicht jede Welle, nur weil du es kannst. Zugegeben gilt diese Regel hauptsächlich für Stand Up Paddler oder Longboarder, trotzdem werden dir die anderen Surfer danken, wenn du nicht jede einzelne Welle anpaddelst.

#9 Respektier den Strand und die Locals

Der respektvolle Umgang mit Locals und Natur gehört zu den Grundregeln im Surfen. Achte darauf, wie die Dinge im Wasser funktionieren, wenn du an einem neuen Spot surfst. Locals haben manchmal andere Ansichten, was die Vorfahrtsregeln oder Surfethik angeht.

Nimm dir Zeit, beobachte die Gegebenheiten und lass sich vor allem nicht provozieren. Rücksichtsvolles Verhalten deinerseits ist unerlässlich für einen entspannten und freundliche Surf.

#10 Hab Spaß

Last but not least: Hab Spaß und genießt den Surf!

Wer noch nicht genug hat, findet bei den Jungs vom Surfcamp Gota D'Agua eine perfekte Zusammenfassen wie Surfen NICHT funktioniert.

