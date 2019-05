Sweet Protection mit neuer Goggle-Kollektion

Roman Lachner -

Aufmerksame Fans des alpinen Weltcups werden sie vielleicht schon aufgefallen sein – die stylischen Goggles von Sweet Protection, die sich Aksel Lund Svindal im Starthäuschen über seinen Helm zieht. Ok, nachdem wir Freeskier uns nur selten in den rot-blauen Stangenwald verirren und auch die Ispo nur den Fachbesuchern vorbehalten ist, wollen wir euch schon mal einen kurzen Vorgeschmack auf die edlen Googles aus dem Hause Sweet auftischen.

Retina Illumination Grading

RIG Technologie

Das Geheimnis der neuen Brillenkollektion ist neben einem extrem weiten Sichtfeld die neuentwickelte "RIG" Linsentechnologie. "RIG" steht für Retina Illumination Grading und wurde entwickelt, um die Kontraste beim Alpin-Racing oder Freeriding zu verstärken. Um diese Technologie zu entwickeln, haben die Entwickler eng mit den Top-Athleten im Sweet-Team zusammengearbeitet. So war unter anderem auch der zweifache Gesamt-Weltcup-Sieger, fünffache Abfahrts-Weltcup-Sieger sowie Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele 2010 und 2018, Aksel Lund Svindal bei der Entwicklung des neuen Brillenkonzepts involviert.

Was für Racer wie Aksel perfekt funktioniert, sollte auch den Ansprüchen von Freeridern mehr als gerecht werden

"Es ist wichtig, den Unterschied zwischen schwachem und flachem Licht zu kennen. Niedriges Licht ist dunkel, während flaches Licht viel Licht bietet, nur bei sehr viel geringerem Kontrast. Athleten neigen dazu, eine Brille mit zu hellen Gläsern zu wählen, was nicht unbedingt einen besseren Kontrast bietet und die Augen stark ermüdet. Auf dieses Problem haben wir uns konzentriert, als wir die neue Brillenkollektion entwickelt haben: Die Linsen mit RIG™ filtern schädliche Lichtfrequenzen heraus und bieten dadurch einen viel besseren Kontrast", bestätigt Aksel Lund-Svindal. Daraus resultiert eine bessere Wahrnehmung der Umgebung des Athleten, der sich dadurch besser auf seine sportliche Performance konzentrieren und so sicherer Skifahren kann. Wird man in Zukunft also einen noch schnelleren Aksel Lund-Svindal erleben? Eigentlich kaum vorstellbar.

Kugelsichere Goggles

Sweet Protection darf sich fortan rühmen, die erste vorgeformte Linse für Goggles entwickelt zu haben, die ballistische und torische Eigenschaften besitzt. Torische Linsen haben in zwei senkrecht zueinanderstehenden Richtungen zwei unterschiedliche Brechwerte – somit ermöglichen sie einen besseren Fokus und eine Kompensation astigmatischer Abweichungen des Auges. Diese speziellen Linsen kommen in zwei der insgesamt drei Modelle der neu entwickelten Eyewear-Kollektion zum Einsatz: Interstellar und Clockwork.

 Die Linsen sind ungewöhnlich starr, was im ersten Moment gewöhnungsbedürftig erscheint, doch direkt durch eine extrem hochwertige Haptik auf ganzer Linie überzeugt, sobald man sie erst einmal in die Hand genommen und aufgesetzt hat. Die Goggle-Performance gewinnt mit hervorragenden optischen Eigenschaften bei minimaler Verzerrung und extremer Stoßfestigkeit. Darüber hinaus wurden die RIG™-Linsen entwickelt, um den militärischen ballistischen Standards für Brillen zu entsprechen, so dass sie einem Projektil eines Kalibers 22 standhalten können.

Interstellar - Freeride-Goggle deluxe

Die Interstellar verkörpert all das, was man sich von einer Freeride-Goggle erhofft. Sie ist robust und macht alles mit, was bei einer modernen Backcountry-Performance gefordert ist. Egal, ob auf dem Gletscher bei Flatlight, oder bei Treeruns mit wechselnden Lichtverhältnissen – ausgestattet mit der von Sweet Protection entwickelten Linsentechnologie RIG™ zur Verbesserung des Kontrasts, meistert die Interstellar alles in Perfektion. Der Fahrer kann sich somit komplett auf sein Riding konzentrieren.

Interstellar

Sollte doch einmal die Linse gewechselt werden müssen, ist das bei der Interstellar mit einem Handgriff erledigt. Das Risikio von störenden Fingerabdrücke im Sichtfeld der Scheibe wird dank eigens entwickelter Wechseltechnologie minimiert. Ein kleiner Hebel unterhalb des Gogglestraps hebt die Scheibe ganz leicht aus dem Rahmen, damit diese einfach entnommen werden kann. Beim Einsetzen der Wechsellinse hilft ein Magnetmechanismus, diese korrekt zu positionieren. Wie von allein gleitet die Linse in Position und erzeugt dabei ein Geräusch, das an das Zuschlagen der Tür eines Sportwagens erinnert – nur eben im Miniaturformat. Nun muss man den Hebel wieder in die Ausgangsposition umlegen und schon sitzt wieder alles bombenfest. Der kohlefaserverstärkte, vorgeformte Rahmen ist starr wie die RIG™-Linsen selbst. Dadurch erhält der Rider eine optimale Sicht ohne Verzerrungen. Die Interstellar passt perfekt zu allen Sweet Protection Freeride-Helmen. Perfekter Schutz und Durchblick garantiert!

Clockwork – Aksel’s Choice

Diese Racing-Goggle gibt es in vier Varianten: Clockwork, Clockwork Max, Clockwork WC und Clockwork WC max. Diese wurden zusammen mit den Sweet-Teamathleten aus dem alpinen Skirennsport entwickelt. Die Clockwork-Modelle zeichnen sich durch ein kleines Volumen und eine höchstpräzise Passform aus. Ebenso ermöglichen sie ein Sichtfeld, wie keine andere Brille auf dem Markt.

Clockwork

Neben der RIG™-Technologie weiß die Clockwork mit sehr angenehm zu tragenden, gepressten Schaumpolstern und effektiver Belüftung zu punkten. Die einzigartige Befestigung des Brillenbandes sorgt für einen bündigen Sitz, der die Brille auch bei 150 km/h am „Hanneggschuss“ bei der Abfahrt in Wengen an ihrem Platz hält. Die Clockwork-Modelle passen perfekt zu allen Volata-Helmen und werden im Weltcup von nun an des Öfteren auf dem Podium zu sehen sein.

Firewall – Eine für alles

Die stylische Firewall ist Sweet’s Einstiegsbrille für den Allmountain-Einsatz. Diese zylindrische Goggle mit einem Hauch von Retro-Design überzeugt sowohl optisch als auch technisch und bietet ein erstklassiges Sichtfeld.

Firewall

Der Rahmen aus widerstandsfähigem TPU passt sich perfekt dem Gesicht des Trägers an und durch den dreilagigen Schaumstoff ist die Firewall unglaublich angenehm zu tragen. Mit guter Belüftung, hydrophober und ölabweisender Beschichtung auf der Außenseite der Linse und Anti-Fog-Behandlung auf der Innenseite sorgt die Firewall für die optimalen Voraussetzungen eines perfekten Bergtages mit der Familie oder Freunden.

