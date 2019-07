Das Hotzone.tv Park Opening Hintertux feiert 15-jähriges Jubiläum vom 3.-6. Oktober 2019

(Hintertux/AUT, 16.07.2019) – Auch wenn der Sommer gerade Hochsaison hat und man Abkühlung im Freibad oder See sucht, kommt der nächste Winter ganz bestimmt und damit die Abkühlung im Schnee.

In weniger als drei Monaten feiert das legendäre Hotzone.TV Park Opening am Hintertuxer Gletscher 15-jähriges Jubiläum! Vom 3.-6. Oktober 2019 übernimmt die Snowboard-Szene und Hintertux lädt Profis, Amateure, Industrievertreter, Snowboard- Fans und Anfänger zum traditionell ersten Opening der Saison.

Es wird gefeiert! 15 Jahre Hotzone.TV Opening in Hintertux, das steht für:

# 15 Jahre ... Startschuss in die Winter-Saison für das ‚Who is Who’ der Snowboard-Szene # 15 Jahre ... erstklassige Unterhaltung und legendäre Partys

# 15 Jahre ... Testen der allerneuesten Hardgoods der Snowboard-Industrie

# 15 Jahre ... tolle Side-Events

# 15 Jahre ... alte Freunde treffen und neue Freunde kennenlernen

# 15 Jahre ... Spaß am Snowboarden mit Gleichgesinnten zelebrieren

HIGHLIGHTS 2019

Anlässlich des Jubiläums wird der Betterpark Hintertux unter Wille Kaufmanns Leitung in bestem Glanze erstrahlen und in gewohnter Manier einen Top-Park mit großen und kleinen Kicker-Lines für Profis als auch Freestyle-Neulinge bieten, für alle Jib-Fans steht eine feine Auswahl an Rails und Features bereit. Am Berg lädt Local und Profi-Snowboarder Werni Stock zum „Werni Stock Invitational“, hier messen sich Profis am großen Jump in der ersten Big Air Session der Saison.

Der Zillertaler Local Werni Stock kann fliegen. Und wie.

Als ganz spezielles Highlight findet am Parkplatz der Zillertaler Gletscherbahnen am Samstag Abend vor der großen Opening Party der sogenannte „Metal Battle“ statt, ein Rail-Contest für Amateure und Profis, um ihr Können auf dem Brett zu zeigen, das für sie die Welt bedeutet.

Den Termin trägt man sich am besten jetzt schon in den Kalender ein! Details und Updates zum Hotzone.tv Park Opening gibt es auf http://opening.hotzone.tv, sowie auf facebook oder Instagram, #hotzoneopening. Zimmer findet man unter www.tux.at.