Der Puddle Jumper HP – LIB x Lost

Nicolai Steidle -

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Das die Damen und Herren aus dem Hause LibTech nicht nur hervorragende Snowboards produzieren sondern auch Surfboards sollte mittlerweile selbst der letzte Hinterlandbewohner mitbekommen haben. Insbesondere für Landlocked Surfer ist das Puddle Jumper eine hervorragende Wahl und mit dem Puddle Jumper HP darf es jetzt gerne auch mal etwas größer werden.

Anzeige

Ein weiterer Vorteil den die Boards von Lost x LibTech mit sich bringen ist, dass sie wirklich sehr Robust sind im Verhältnis zu anderen Boards. Aber was heißt jetzt Robust wirklich? Natürlich kann man dieses Board auch beschädigen oder zerstören, es bedarf allerdings brachialster Gewalt. Die üblichen Stoßschäden sollte ein Board von Lost x LibTech jedoch unbeschadet überstehen.

Möglich macht dies die hauseigene LibTech Magnesium –Basalt –Carbon Konstruktion die LibTech in folgenden 10 Schritten erklärt.

LIB x Lost beschäftigen keinen Geringeren als Shape-Ikone Matt Biolos, der die Boards für viele der weltbesten Contest und Free Surfer shaped. Die Präzision mit der Matt arbeitet und die langjährige Erfahrung im High-Performance Bereich gepaart mit dem Wissen um die täglichen Anforderungen eines "hobby" surfers sind die Grundlage für die vielseitigen Shapes die Matt entwickelt.

Puddle Jumper HP

lost-x-LIB-Puddle-Jumper-HP-5-6

Das HP steht für nicht weniger als für High-Performance und genau dafür ist der PJHP ausgelegt. Basierend auf dem regulären Puddle Jumper ist das die nächste Stufe der Evolution! Der PJHP is sozusagen eine art sportlichere und schlankere Version des ursprünglichen Puddle Jumper. Eine neu designte Outline macht das PJHP auch weiterhin zu einem verspielten Board mit dem das paddeln einfach ist und trotzdem radikale turns an etwas größeren Tagen kein Problem für Dich darstellen.

LIB x Lost Shape Guru Matt Biolos äussert sich wie folgt über den Puddle Jumper HP:

“ If you are one of the thousands of surfers that enjoyed the Puddle Jumper Series, the PJHP allows you to take your small wave surfing to then next level.” ~ Matt Biolos

Verfügbare Größen

5’4”xW19.75”xTH2.35” (28.0 cl)

5’6”xW20.0”xTH2.45” (30.0 cl)

5’8”xW20.5”xTH2.5” (33.0 cl)

5’10”xW21.0”xTH2.56” (36.0 cl)

6’0”xW21.5”xTH2.66” (39.0 cl)

6’2”xW22.0”xTH2.75” (42.0 cl)

Genug der Worte und schaut es Euch selbst an! Ian Cran zeigt im nachfolgenden Video was mit dem Puddle Jumper HP so alles möglich ist.

[embed]http://vimeo.com/332572904

Für Detailverliebte folgt das Making the Shape von Matt Biolos.

[embed]http://vimeo.com/332463815

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mehr Infos zu LibTech:

https://www.instagram.com/libtechsurf/

https://www.lib-tech.com/surf/surfboards

https://de-de.facebook.com/libtechsurf/

© Primesports.de