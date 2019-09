Gletscher Openings 2019 zum Saisonstart

editor -

Gletscher Openings 2019 und Top Events zum Saisonstart. Du kannst es kaum noch erwarten und der Sommer dauert Dir sowieso viel zu lang? Hier findest Du einen Überblick über die wichtigsten Snowboard Openings der Saison. Alle Infos auf einen Blick und bitte schon Mal im Kalender markieren.

Für viele von uns sind Gletscher Openings auch gleichzeitig der Saisonauftakt. Das Hotzone Opening, Kaunertaler Gletscher und das TUX Opening sind da abolute Pflichttermine. Viele Brands sind hier vor Ort und Du kannst die neuesten Snowboards der Saison testen. Damit Du weißt worauf Du beim Kauf eines Snowboards achten musst, kannst Du Dir unseren Artikel zur Kaufberatung durchlesen.

Hotzone Opening 2019 am Hintertuxer Gletscher - Gletscher Openings 2019

Vom 03. bis zum 06. Oktober 2019 findet das Hotzone Opening am Hintertuxer Gletscher Statt. In einem der besten Snowparks Europas, dem Betterpark Hintertux, könnt Ihr Anfang Oktober Eure ersten Lines durch den Snowpark ziehen. Beim Hotzone Opening erwartet Euch ein perfekt geshapter Park, jede Menge Sessions, Snowboartests und so viel Party wie Du tragen kannst.

Hier geht´s zur Website

Kaunertal Opening 2019 am Kaunertaler Gletscher - Gletscher Openings 2019

In diesem Jahr kannst Du vom 11. bis zum 13. Oktober 2019 bei der 34sten Auflage des legendären Kaunertal Openings dabei sein! Auf dich warten unter anderem einige Upgrades im NATURERUN sozusagen der NATURERUN 2.0! Ausserdem kannst Du bei zahlreichen Sessions Cash und Preise abstauben. Einfach mal Deinen Best-Trick hinzementieren und Bares bekommen. Richtig, Snowboarden wird jetzt subventioniert also hol Dir die Dollar!

Am Abend geht´s dann zur After Ride STREETPARTY mit Djs, Street Food und Moviepremieren und das ganze auch noch völlig kostenlos. Ok, das Essen und Bier musst Du natürlich selbst bezahlen. Wenn die After Ride Party vorbei ist kannst Du mit deinen Buddies in einem der zahlreichen Clubs noch bis in den Morgen feiern. Afterhour gibt´s dann wieder am Snowpark.

Sessions am Kaunertaler Gletscher Opening 2019

*SANE! CASH 4 TRICKS

*SKI CASH 4 TRICKS by PRIME SKIING

*OPEN MAIN KICKER & RAIL SESSION

*DESPERADOS HEAVY METAL RAIL JAM POWERED BY NITRO

*SHRED UNIT GIRLS JAM

Hier geht´s zur Website https://www.snowpark-kaunertal.tirol/kto-2019/

Stubai Premiere 2019 am Stubaier Gletscher - Gletscher Openings 2019

Der DC Stubai Zoo ist mit Sicherheit einer der besten Snowparks in Europa. Der Zoo startet pünktlich vom 18. bis zum 20. Oktober 2019 mit der Stubai Premiere in die Saison. Natürlich kannst Du auch im Zoo die neuesten Snowboards der Saison testen und das bei optimalen Bedingungen im Snowpark.

DAS SPRING SETUP 2019

Anfahrt zum Stubaier Gletscher

Mehr Infos zur stubai-premiere.com

© Primesports.de