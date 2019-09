Jörg Angeli -

Infos, Bilder und das Programm zum Hotzone Hintertux Opening 2019.

Hotzone.tv Park Opening 2019 Hintertux

Traditionell startet der Betrieb auf dem Hintertuxer Gletscher im Zillertal als erstes. Das Gebiet ist zwar den ganzen Sommer über geöffnet, offiziell startet die Saison allerdings jeweils am ersten Wochenende im Oktober.

Datum: 3. bis 6. Oktober 2019

Im Jahr 2019 wird das Park Opening am Hintertuxer Gletscher bereits zum 15. Mal stattfinden und erneut wird ein umfangreiches Programm angeboten: ein frisch aufgebauter Snowpark, Sessions & Battles, kostenlose Snowboardtests, eskalierende Parties und vieles mehr.



Die Shape-Crew hat außerdem für das Park-Setup brandneue Obstacles organisiert.



Die Tirol Snow Card ist übrigens ab dem 1. Oktober 2019 und damit auch für das Opening in Hintertux gültig! Welche weiteren Saisonkarten interessant sind, könnt ihr in unserem Seasonticket Übersichtsartikel rausfinden.

Das Programm zum Hintertux Opening 2019 im Überblick

Das Programm beim Hintertux Opening 2019 (Tirol) im Überblick.

Der Snowpark in Hintertux ist vor allem für seine Kicker - vom Beginner Jump bis zur massiven Pro Line - bekannt. Außerdem wurde in den letzten Jahren viel Arbeit in die Jib Lines investiert, so dass mittlerweile selbst Anfang Oktober ein äußerst gut ausgestatteter Snowpark für alle Könnerstufen auf Besucher wartet.

Die Medium Line steht bereits seit einiger Zeit, die Pro Line wird gerade von der Shape-Crew aufgebaut.

Zur Einstimmung empfehlen wir das Highlight-Video vom Hintertux Opening 2018.



Wie ist das Wetter auf dem Hintertuxer Gletscher?

Nachdem es im September bereits einige ergiebibe Schneefälle am Hintertuxer Gletscher gegeben hat, sieht es für das diesjährige Hintertux Opening 2019 sehr gut aus mit der Schneelage.

Aktuelle Bilder aus Hintertux

© Primesports.de