TWEAKERS | Ein Kurzfilm über die beiden Freunde Jan Scherrer und Markus Keller, die eines der ältesten Features im Snowboarding genießen - die Halfpipe. Halfpipe Snowboarden ist mehr als nur Wettbewerbe, es ist die reinste Form des Freestyle-Snowboardens, des Styles und der Kantenkontrolle.

Jan Scherrer und Markus Keller | TWEAKERS

LAAX hat den Ruf, eine der besten Halfpipes der Welt zu haben, also war es ziemlich schnell kar, dass Jan und Markus auch zum filmen dorthin fahren. Beim Snowboarden ging es immer um Style, Individualismus, Kreativität, Freunde und Fortschritt und die Halfpipe ist der Ort, an dem die meisten Grabs, Tweaks, Flips und Spins im Laufe der Jahre erfunden wurden.Dieses Video von Jan Scherrer und Pirmin Juffinger ist eine Hommage an die Halfpipe!

Regie | Filmer: Pirmin Juffinger

Filmer: Karsten Boysen

Drohne | Fotograf: Vernon Deck

Ort: LAAX, Schweiz

