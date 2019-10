Jörg Angeli -

Besser geht's kaum: geiles Wetter, slushy Park-Laps, motivierte Leute, fette Parties - alles zum Kaunertal Opening 2019!

Rider: Luca Pichler

Kaunertal Opening 2019 - Nachbericht

Das Kaunertal Opening 2019 lässt sich dieses Jahr relativ einfach zusammenfassen: geil!

Aber fangen wir vorne an. Die Zeichen für das Kaunertal Opening 2019 standen bereits letzte Woche sehr gut. Der Park war überpünktlich fertig - bereits am Donnerstag konnten die ersten Rider Laps durch das neue Setup fahren - und vor allem waren die Wetteraussichten hervorragend. Das ganze Wochenende sollte es sonnig sowie frühlingshaft warm werden und genau so kam es dann auch.

Der untere Teil des Snowpark Kaunertal im Herbst 2019 in der Übersicht

Freitag - Der Tag der Freeskier

Das neue Konzept des Kaunertal Openings 2019 sah nicht mehr wie gewohnt einen Amateur- sowie Pro-Slopestyle-Contest vor, stattdessen gab es über das ganze Wochenende verteilt diverse Sessions, bei denen es jeweils individuelle Preise gab und oben drauf noch "Overall"-Winner.

Rider: Unknown

Am Freitag standen vor allem die Freeskier im Fokus. Nachmittags wurde von der PRIME Skiing Redaktion insgesamt 1.000€ an die motivierten Rider bei der Cash4Tricks-Session verteilt und zudem noch drei Wildcards für den am gleichen Abend stattfindenden Night Rail Jam unter die Leute gebracht. Bei allerbestem Wetter wurde das Jib Setup am Gletscherrestaurant gute 90 Minuten auseinander genommen und die Scheine flogen uns schneller aus der Hand als wir uns umschauen konnten.

Vorher waren auch die Snowboarder bereits zur Sane! Cash4Tricks angetreten und hatten ihren Anteil an dem Gesamtbudget von insgesamt 6.000€ eingesackt.

Am Abend ging es dann im Tal auf der Streetparty vor dem Schwimmbad in Feichten weiter. Für den Night Rail Jam war ein moderates Setup mit einem Industry Down Rail aufgebaut. Nach einem kurzen Training waren die Fahrer bereit für den Showdown um die zwei "Best Tricks" sowie einen "Overall"-Gewinner. Es wurde hart gesendet, fette Tricks gestanden und die Zuschauer hatten bei angenehmen Temperaturen außerordentlich gute Laune. Gejudged wurde übrigens von den Ridern selbst - das wahrscheinlich fairste Format für einen Contest!

Einer der Wildcard Gewinner beim abendlichen Night Rail Jam in Feichten - Foto: Gotit

Die Gewinner des Night Rail Jams Ski:

Nach dem Ende des Night Rail Jams ging es zur Stärkung für uns noch kurz zum Pizza essen und danach wurde im Club Circle eskaliert. Mit Afu-Ra stand am Freitag auch unser persönliches Highlight des Party-Lineups auf dem Timetable.

Samstag - Der Tag der Snowboarder

Am Samstag rückten dann die Snowboarder mehr in den Fokus. Bei der Deperados Heavy Metal Jam Session wurde Bargeld sowie Wildcards für den Night Rail Jam unter die Fahrer gebracht. Die Skifahrer hatten währenddessen Zeit ausführlich den neuen Park zu testen oder bei der Open Kicker & Rail Session weitere Punkte bei den Judges für die Overall Wertungen zu sammeln.

Am Nachmittag stieg beim Price Giving dann auch für die Freeskier noch einmal der Adrenalinspiegel. Wer hatte die verschiedenen Overall Wertungen gewonnen?

Die Gewinner der Overall Wertungen beim Kaunertal Opening 2019

Am Abend lieferten die Snowboarder dann eine absolut beeindruckende Show beim Night Rail Jam ab - auf einem Holz Down Rail! In zwei Heats wurden die jeweils besten Tricks sowie der beste Rider gesucht sowie geehrt. Auch für Skifahrer eine sehenswerte Show!

Auch am Samstagabend wurde im Anschluss eskalierend gefeiert. Vor allem das Zappadello sowie die Pfiff Alm waren absolute Hot Spots für die feierwütige Menge!

Sonntag - Der Tag zum Skifahren

Was für ein perfekter Tag am Sonntag im Kaunertal! - Foto: Felix Pirker

Es ist nie einfach auf einem Opening die richtige Balance zwischen Party und Skifahren zu finden, daher ist für viele der Sonntag als Hangover Tag eingeplant. Beim Kaunertal Opening 2019 war der letzte Tag der Veranstaltung allerdings noch ein Stückchen besser als die sowieso schon hervorragenden zwei Tage zuvor: ab 10 Uhr präsentierte sich das Park Setup in bester Frühlingslaune mit der perfekten Menge an Slush und angenehmen warmen Temperaturen. Es wurde daher geshreddet bis der Arzt kommt - manchmal leider sogar buchstäblich - und selbst am späten Nachmittag war der Park gut gefüllt und trotzdem in einem äußerst gutem Zustand. Solch gute Parktage erlebt man bei Openings nur sehr selten. Stoke Level: extremely high!

Foto: Felix Pirker

Wir waren wie immer sehr gerne beim Kaunertal Opening und befürworten die vielen kleinen Veränderungen, die bei der Veranstaltung umgesetzt wurden. Gefühlt war insgesamt etwas weniger los, was wir aber durchaus positiv sehen. Das Kaunertal Opening fand dieses Jahr bereits zum 34. Mal statt und da ist es weder möglich noch aus unserer Sicht wünschenswert, jedes Jahr eine massive Steigerung an Besuchern hinzulegen.

Insgesamt fühlte sich das Kaunertal Opening 2019 wie vom Veranstalter gewünscht sehr "laid-back" an, die Parties in den kleinen Bars machen viel mehr her, als das große Partyzelt früher und auch die Neugestaltung der Sessions sind für alle von Vorteil.

Ab sofort bis Anfang Dezember geöffnet: Der Snowpark Kaunertal! - Foto: Felix Pirker

Der Park mit seiner Länge von rund 2 Kilometern hat nun offiziell bis 1. Dezember jeden Tag geöffnet und wir können euch einen Besuch dort nur ganz stark empfehlen. Aktuelle Updates findet ihr auf Instagram sowie Facebook. Wir sehen uns im Kaunertal!

Kaunertal Opening 2019 - Vorbericht: Sessions, Testival & Parties

Alles rund um das 34. Kaunertal Opening, das in der Wintersaison 2019/2020 vom 11. bis 13. Oktober 2019 stattfinden wird.

Bald ist es wieder soweit: Das Kaunertal Opening 2019 findet vom 11. bis 13. Oktober statt. - Rider: Torge Nagel

Es ist zwar erst Mitte September, aber die Vorfreude unter Wintersportfreunden ist gerade nach den aktuellen Schneefällen deutlich zu spüren. In rund zwei Wochen geht es offiziell dann auch endlich los mit den ersten Ski Openings 2019.

Wann findet das Kaunertal Opening 2019 statt?

Das Wichtigste zuerst: Das Kaunertal Opening 2019 wird vom 11. bis 13. Oktober stattfinden.



Video: Der offizielle Clip für das Kaunertal Opening 2019

Welche Contests wird es beim Kaunertal Opening 2019 geben?

Beim Kaunertal Opening 2019 wird das Preisgeld von 6.000€ bei den "Open Judged Sessions" vergeben - Rider: Jannis Hoffmann

Bei den Contests wird es 2019 einige Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren geben. Statt getrennten Amateur- sowie Pro-Slopestyle Contests veranstaltet das Kaunertal dieses Mal am Berg mit den "Open Judged Sessions" ein neues Format.

Dabei sollen die verschiedenen Sessions am Berg, wie zum Beispiel die von uns durchgeführte "Cash for Tricks" Session, unter maximal gechillter Atmosphäre ablaufen und die Gewinner nach dem letzten Event von den Judges bestimmt werden.

Das Preisgeld von insgesamt 6.000 € wird dabei in verschiedenen Kategorien an die Rider vergeben ("Best Overall Rider", "Best Fail", "Most Motivated" u.ä.).

Alle Sessions im Überblick:

Sane! Cash 4 Tricks

!! Ski Cash 4 Tricks by Prime Skiing !!

Ski Cash 4 Tricks by Open Main Kicker & Rail Session

Desperados Heavy Metal Rail Jam Powered By Nitro

Shred Unit Girls Jam

KTO Invitational Night Rail Jam Ski

Neben den "Open Judged Sessions" am Berg feiert dieses Jahr der KTO Invitational Night Rail Jam Ski seine Premiere. Nachdem es im letzten Jahr bereits eine ähnliche Session für die Snowboarder gab, dürfen die Freeskier dieses Mal auch mitmachen.

Antreten darf dabei eine Auswahl an eingeladenen Fahrern sowie weitere motivierte Freeskier, die eine der drei Wildcards am Berg bei den bereits erwähnten Sessions gewinnen können. Der KTO Invitational Night Rail Jam Ski wird am Freitagabend im Tal (Feichten) stattfinden.

Was ist beim KTO 2019 am Berg geboten?

Auch 2019 dürfte zum Kaunertal Opening der Naturerun im Snowpark Kaunertal gut besucht sein. Sobald wir Infos zum genauen Setup haben, werden wir diese hier ergänzen.

Wir alle freuen uns natürlich im Rahmen des Kaunertal Opening 2019 am meisten auf die Zeit am Berg. Dort erwartet euch wie gewohnt ein Testival, bei dem ihr gratis das neueste Equipment von über 35 Brands ausleihen sowie im frisch aufgebauten Snowpark Kaunertal testen könnt.

Weitere Sessions wird es zudem am Jib’n’Skate Playground direkt neben den Ständen geben. Darüber hinaus findet ihr am Gletscherparkplatz die Möglichkeit für weitere Aktivitäten: Miniramp, Pumptrack, Balance Board Park, Snowboardmuseum, Chill Area, Live Music & Entertainment sowie verschiedener Workshops (LVS Workshop, Girls Coaching, Mental Coaching) und zahlreiche abwechslungsreiche Side Events.

Bisher sieht es mit dem Schnee besser aus für das Kaunertal Opening 2019. Hoffen wir, dass es so bleibt bis zum 11. Oktober.

Zuletzt sind alle Rider eingeladen, am Samstag um 15 Uhr beim gemeinsamen „Gunfire Run presented by Stance “ durch den Naturerun 2.0 mitzumachen. Jeder Teilnehmer bekommt gratis Socken!

Welche Parties wird es beim Kaunertal Opening 2019 geben?

Kein Gletscher-Opening ohne ordentliche Party! Wie bereits 2018 wird es auch dieses Jahr wieder den Club Circle geben. In drei ausgewählten Locations könnt ihr zu Hip Hop, über Rap, Raggae bis hin zu fetten Drum & Bass Beats unter dem Motto „3 Clubs – 15 Artists – 1 Ticket“ in gewohnter KTO-Party Manier bis in die frühen Morgenstunden die Sau rauslassen.

Unser persönliches Highlight ist dieses Jahr die Ankündigung von Rapper Afu-Ra. Der New Yorker hat mit "Body of the Life Force" eines der ganz großen Golden Era Alben in seiner Diskographie stehen.



Darüber hinaus wird es auch mehr als ausreichend Party Sound geben: PRONTO live, WAX WRECKAS on 4 decks, Invasion Soundsystem und ein Special DJ-Set von Snowboarder Ethan Morgan stehen auf dem Lineup.

After Ride Streetparty

Bevor ihr euch am späteren Abend der vollen Eskalation hingebt, könnt ihr auf der "After Ride Streetparty" auf der gesperrten Hauptstraße mitten in Feichten mit einem abwechslungsreichen Programm aus Streetfood &- Drinks, Live Music, DJ’s und Sessions in den Abend starten.

Wie sieht das Setup zum Kaunertal Opening 2019 aus?

Vor kurzem haben die Organisatoren des Openings das offizielle Setup bekannt gegeben und hier ist es:

Die Lage des Parks zum Kaunertal Opening 2019 im Überblick.

Der obere Teil des Snowpark Kaunertal zum KTO 2019 im Detail.

Der untere Teil des Snowpark Kaunertal zum KTO 2019 im Detail.

Gibt es ein Shuttle zum Kaunertal Opening 2019?

Ja, gibt es und zwar in Zusammenarbeit mit Burton sowie go-shred. Los geht's am Freitag, zurück am Sonntag. Hier die wichtigsten Fakten im Überblick:

Abfahrt: Samstag 12.10. 2019, 8 Uhr Abfahrt Treffpunkt: Burton Store Innsbruck Zentrum Store Ecke Anichstraße I Fallmerayerstraße

Samstag 12.10. 2019, 8 Uhr Abfahrt Rückfahrt: 1 Etappe: Samstag 12.10.2019 16:20 Uhr zu Street Party Parkplatz Kaunertaler Gletscher Restaurant 2 Etappe: Street Party Feichten - Burton Store Innsbruck Zentrum 21 Uhr (Abhängig von Wetter und Absprache mit den Shuttle Gästen

Preis 13€

13€ Für jeden Teilnehmer gibt’s ein Goodie Bag von Burton Europe

von Burton Europe Mindestteilnehmerzahl 20 Personen

20 Personen Weitere sowie aktuelle Infos bis Freitag findet ihr auf Facebook.

Wo bekomme ich Tickets und Packages für das Kaunertal Opening 2019?

Wie gewohnt haben die Veranstalter des Kaunertal Opening diverse Pakete für das Wochenende geschnürt:

Johannes Rohrmoser beim KTO 2018

Wir sehen uns im Kaunertal!



© Primesports.de