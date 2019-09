Jörg Angeli -

Alle wichtigen Infos rund um das Snow Safety Festival 2019 in Winterthur.

Save the Date

Am 02. November 2019 findet zum zweiten Mal das Snow Safety Festi­val in Winterthur statt. Auf der eintägigen Messe könnt ihr kosten­los an Vorträgen und Workshops rund um das Thema Lawinen teilnehmen oder euch an den Ständen der vielen Aussteller über neueste Produkte oder Aktuelles aus den Skigebieten informieren.

Anzeige

In gemütlicher Atmosphäre könnt ihr mit Industrie, Skigebieten und Gleichgesinnten fachsimpeln und euch gegenseitig auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Auch wir von PRIME Skiing werden vor Ort sein und freuen uns darauf, euch zu treffen und mit euch mit einem Bier auf die bevorstehende Saison anzustoßen!

Wann hat das Snow Safety Festi­val 2019 geöffnet?

Das Snow Safety Festival Winterthur findet auf dem Lagerplatz statt und öffnet für euch von 10 bis 17 Uhr seine Tore.

Weitere Infos zum Snow Safety Festival 2019 findet ihr unter snow-safety-festival.com.

