Gewinnspiel: handsignierter Atomic Bent Chetler 19/20 im Grateful Dead Design

Jörg Angeli -

Exklusiv: In Zusammenarbeit mit Atomic verlosen wir einen von nur 361 Modellen des Atomic Bent Chetler im Grateful Dead Design! Jetzt mitmachen!

Einmalige Chance auf einzigartigen Ski

Bent Chetler Gewinnspiel: Diesen limitierten Atomic Ski könnt ihr, handsigniert vom Chef Chris Benchetler persönlich, gewinnen!

Anzeige

So eine Chance bekommt ihr nicht so schnell wieder: Atomic stellt einen Bent Chetler Limited Edition Ski mit dem ausgefallenen Grateful Dead Design für ein exklusives Gewinnspiel zur Verfügung. Und selbst unter den auf 361 limitierten Modellen ist unseres ein ganz spezielles, denn er ist vom Freeski-Boss persönlich handsigniert und damit absolut einzigartig!

Der Atomic Bent Chetler 120 ist der perfekte Ski für leidenschaftliche Backcountry-Skifahrer und das aktuelle Modell der Saison 19/20 bietet noch mehr Auftriebsfläche als das Vorgängermodell, die Schaufel federt noch weniger nach und der Light-Holzkern sorgt für ein geringes Gewicht - kurz gesagt: mit diesem Ski habt ihr abseits der Pisten immer maximalen Spaß! Und als wäre der Ski alleine schon nicht genug, gibt es obendrauf noch ein stark limitiertes Topsheet im Grateful Dead Design!

Mehr Infos zum Atomic Bent Chetler findet ihr in unserem Brandguide 2019.

Wie kann ich den Atomic Bent Chetler gewinnen?

Verlost wird der limitierte sowie durch die Unterschrift einzigartige Ski von Atomic in der Länge 184cm und Breite 120mm.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, folgt unserem Link zu der Atomic Webseite, füllt dort das Formular aus und schon seid ihr mit dabei!

Teilnahmeschluss ist der 24. November 2019!

Alle Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Viel Glück!

"Fire on the Mountain" mit Grateful Dead Musik

Im Rahmen der Kooperation mit der Musikband hat Chris Benchetler einen Movie unter dem Namen "Fire on the Mountain" in Kooperation mit TGR produziert. Der Soundtrack wird dabei komplett von Grateful Dead beigesteuert und die ersten Bilder aus dem Trailer versprechen neben der einmaligen musikalischen Untermalung auch ein visuelles herausstechendes Kunstwerk.

Video: "Fire on the Mountain" Teaser

Weitere Infos über den Film findet ihr in unserem Trailer-Artikel. Die Veröffentlichung von"Fire on the Mountain" ist für den 13. Dezember 2019 auf dem Youtube Channel von Teton Gravity Research (TGR) geplant.

"Fire on the Mountain" - Rider: Chris Benchetler - Foto: Peter Morning

"Fire on the Mountain" - Foto: Peter Morning

"Fire on the Mountain" - Foto: Peter Morning

© Primesports.de