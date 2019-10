Lib Tech Snowboards 2019/2020 | Die All-Mountain Highlights der Saison

Christian Schubert -

Pünktlich zur Saison 2019/2020 stellen wir Euch die Highlights in Punkto All-Mountain Snowboards von Lib Tech vor. Vom Travis Rice Pro bis zum aktuellen Skate Banana - wenn Du noch nicht sicher bist dann schau Dir unsere Auswahl an und vielleicht ist dein neues Snowboard auch einer unserer Favoriten.

Wenn Du noch nicht sicher bist worauf Du beim Kauf eines Snowboards achten Solltest, empfehlen Wir Dir unseren Artikel zur Kaufberatung Snowboards.

Travis Rice Pro

Wir alle kennen Travis Rice, sein unglaubliches Snowboarden und was er damit an Contest und mit Filmprojekten erreicht hat. Mit Travis war auf dieser langen und erfolgreichen Reise auch immer sein Snowboard mit dabei, das genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt war und aus dem das neue "Travis Rice Pro HP" hervorging. Das Travis Rice Pro HP ist für alle unter euch geeignet, die schon etwas Erfahrung auf dem Brett vorweisen können und die hohe Performance dieses Snowboards zu schätzen wissen.

Travis Rice Pro 2019/2020

Das True Twin-Board ist mit Magne-Traction® Technologie ausgestattet, deren gewellte Kanten speziell auf hartem Schnee für massiven Kantengriff sorgen. Das C2 Profil verpasst Travis' Promodel einen Rocker zwischen den Bindungen und Camber vor bzw. hinter den Bindungen für extra Performance und idealen Auftrieb.

Lib Tech ist Vorreiter von nachhaltiger Snowboard-Produktion. Egal, ob Druck, Leim, recycelte Materialien oder die Weiterverwertung von Materialresten, beim "Travis Rice Pro" werden alle Arbeitsschritte in der Produktion unter Berücksichtigung des Umweltaspekts geplant und umgesetzt.

Die Horespower Konstruktion des "Travis Rice Pro"verleiht dem Board beste Performance. Dabei besteht der Kern aus 60% Aspen und 40% Paulowina, der durch Biund Triaxiales Fieberglas und eine Basalt Legierung verstärkt ist.



Terrain: AM / FR

Längen: 153 / 155 / 157 /157w / 161 / 161w cm

Flex: 

Preis: 599,99 Euro 699,99 CHF

Skate Banana | Lib Tech Snowboards 2019/2020

Die revolutionäre und preisgekrönte "Banana Tech", die vor vielen Jahren den Beginn des Rocker-Siegeszuges im Snowboarden losgetreten hat, ist heute wie damals die Basis für Terrain- übergreifenden Fahrspaß bei bester Brettkontrolle. Der True Twin-Shape verweist auf die Freestyle-Wurzeln des Skate Banana, während die Rocker-Camber Contour dem All-Time-Klassiker auch Freeride-Performance bietet. Das "Skate Banana" besitzt einen leichten Camber zwischen den Bindungen für Performance und verläuft von den Bindungen weg hin zu den Board-Enden als Rocker für maximalen Auftrieb im Powder. Für satten Kantengriff sorgt Lib Techs Magne-Traction Technologie.

Lib Tech Skate Banana 2020



Längen: 147 / 153 / 159 cm

Einsatzbereich: AM / FS

Flex: 

Preis: 599,99 Euro 699,99 CHF

Orca | Lib Tech Snowboards 2019/2020

Wie der Name „Orca“ schon verrät, handelt es sich bei diesem Snowboard um keinen feigen Fis(c)h! Die technische All-Terrain Version von Travis Rice's Slasher bzw. Pow Ripper, mit der er am liebsten den Tiefschnee in seinem Home Resort Jackson Hole entzweit, ist ein wahrer Shred-Raubfisch. Die lange Nose des Orca sorgt für viel Auftrieb, während Lib Tech’s Whale Tail-Technology mächtig Pop und maximalen Grip bei knappem Radius garantiert. Der enge 7M Sidecut, lässt Dich mit dem Orca wie auf Schienen über die Pisten carven ohne das Du dich dabei mit den Fußzehen in den Schnee eingräbst, denn die Fish-ähnliche Form ist etwas breiter ohne dabei die Drehfreudigkeit negativ zu beeinflussen. Wer sich einmal mit dem Orca angefreundet hat, wird sich das Board durch die Saison hindurch für jede Session unter die Füße schnallen.

Lib Tech Orca 2019/2020



Längen: 147 / 153 / 159 cm

Einsatzbereich: AM / FR

Flex: 

Preis: 599,99 Euro 699,99 CHF

Dynamiss | Lib Tech Snowboards 2019/2020

Mit dem "Dynamiss" bringt Lib Tech ein All Terrain-Snowboard für Mädels auf den Markt, das sich hervorragend für alle Frauen eignet, die sich nicht zwischen Park, Piste und Tiefschnee festlegen wollen. Die etwas weitere Nose hilft euch dabei entspannter durch den Powder zu cruisen, während der directional Shape mit Lib Tech's C3 Camber-Profil für ordentlich Performance auf der Piste und im Park sorgt. Für die Optis des freestyle orientierten All Mountain-Boards ist Snowboard-Legende und Lib Tech-Urgestein Jamie Lynn verantwortlich, dessen Pinselwerk das Dynamiss im typischen Lib-Look erstrahlen lässt.

Längen: 142 / 145 / 149 / 153 cm

Einsatzbereich: AM / FS

Flex: 

Preis: 479,99 Euro 559,99 CHF

Website: https://www.lib-tech.com/

