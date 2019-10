Nico Steidle -

Es ist ja oft schon lästig, man geht in einen Laden, kauft sich das Snowboard, welches einem wahrscheinlich am meisten zusagt, kauft aber immer so ein bisschen die Katze im Sack, denn auf den Zahn fühlen kann man einem Snowboard eben nur im Schnee.

Ride und K2 Snowboards Testdays

Um diesem altbewährten Problem beizukommen, veranstalten Ride und K2 nun seit einigen Jahren eine sehr umfangreiche Testtour, wo ihr am Anfang der Saison das aktuelle Material testen könnt, gegen Ende der Saison gar schon das Material der Zukunft, also das der darauffolgenden Saison nach belieben Testen könnt. Mit an Board sind immer die aktuellen Bindungen und Bretter in verschiedenen Größen, es sollte also für jeden was dabei sein. Damit ihr schonmal planen könnt, an welchem dieser Termine ihr ein Brett oder eine Bindung testen wollt, haben wir hier alle Termine der Testdays für euch zum mitschreiben. Ihr findet die Termine auch in unserem Veranstaltungskalender.

Testdays Termine Ride und K2 Snowboards

Also kommet in Scharen und testet was das Zeug hält. Und auch ohne Kaufabsicht ist so ein Testday immer eine Reise wert, wenn es nur darum geht mal ein anderes Brett als das eigene unter den Füßen zu haben.

