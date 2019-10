„Sense of Home“ Teaser – 2019 – Snowmads

Jörg Angeli -

Die Snowmads Crew bleibt zu Hause, aber geht trotzdem raus: Der neue "Sense of Home" Teaser!

Für ihre letzten Projekte war die Snowmads Crew viel unterwegs, beispielsweise im Iran oder in Griechenland. Für ihren neuen Film "Sense of Home" verbrachte die Gruppe nun den letzten Winter in ihrer "Heimat". Aber was bedeutet dieses Wort schon für Pro-Freerider, die eigentlich ständig nur unterwegs sind? Gibt es für Leute wie Fabian Lentsch, Markus Ascher und Roman Rohrmoser überhaupt so etwas wie eine fester Heimatort?

Dieser Frage gehen die Snowmads nach und erleben in der Saison 2018/2019 einen der besten Winter in ihrer "Heimat" Österreich seit langer Zeit.

Die Online-Premiere von "Sense of Home" ist für Dezember 2019 geplant. Vorher könnt ihr den Film allerdings schon auf einer Reihe von Festivals und Premierenfeiern sehen:

24.10.: Offizielle Filmpremiere: TGR/Blue Tomato Tour Wien / Österreich

Offizielle Filmpremiere: TGR/Blue Tomato Tour Wien / Österreich 25.10.: TGR/Blue Tomato Tour München / Deutschland

TGR/Blue Tomato Tour München / Deutschland 07.11.: TGR/Blue Tomato Tour Innsbruck - Freeride Film Days / Österreich

TGR/Blue Tomato Tour Innsbruck - Freeride Film Days / Österreich 12. - 16. 11.: Mountainfilm Festival Graz / Österreich

Mountainfilm Festival Graz / Österreich 15. - 24. 11.: Torellò Mountainfilm Festival / Spanien

Torellò Mountainfilm Festival / Spanien 04. - 08. 12.: Filmfestival Autrans / Frankreich

Snowmads: "Sense of Home" - Bilder

Rider: Fabi Lentsch - Foto: Tom Klocker

Fabi Lentsch am Steuer seines Trucks - Foto: Flo Breitenberger

Die beiden Vans/Trucks von Markus Ascher (links) und Fabi Lentsch (rechts) - Foto: Flo Breitenberger

Fabi Lentsch in seinem Element - Foto: Flo Breitenberger

Die Crew: Jules Zenzmaier, Jochen Mesle, Neil William, Fabi Lentsch und Markus Ascher - Foto: Flo Breitenberger

Scouting Lines: Fabi Lentsch & Pepi Lentsch - Foto: Flo Breitenberger

Sonnenuntergang auf dem Dach des Trucks - Foto: Flo Breitenberger

Earn your turns - Foto: Flo Breitenberger

Auf dem Gipfel: Fabi Lentsch & Roman Rohrmoser - Foto: Tom Klocker

Over and our, good night - Foto: Flo Breitenberger

