Jörg Angeli -

Aktuell haben wir ein richtig feines Gewinnspiel am Laufen: Gewinnt hier bei uns eine Snow Card Tirol Saisonkarte für den Winter 2019/2020!

Snow Card Tirol Gewinnspiel für den Winter 2019/2020

Anzeige

Was bietet die Snow Card Tirol?

Die Wintersaison in Tirol beginnt dieses Jahr wieder im Oktober! Mit der Snow Card Tirol könnt ihr dank Schaltjahr in der Saison 19/20 an bis zu 228 Ski-Tagen mit euren Brettern in knapp 100 Skigebieten durch die Gegend heizen. Für alle, die sich nicht auf ein Resort für den Winter festlegen wollen und sich öfters als 15 Tage im Jahr ihre Skier unter die Füße schnallen, ist die Snow Card Tirol zwischen Oktober und Mai die wichtigste Karte im Hosensack!

Mit dem Verbundpass könnt ihr mehr Skigebiete befahren, als hier auf dieser Seite ausgeschrieben Platz haben. Um es kurz zu machen: Ihr könnt euch mit der Snow Card Tirol auf fünf Gletschern und insgesamt über 4.000 Pistenkilometern an 228 Tagen austoben. Der Kartenvorverkauf hat am 28. September begonnen und ist bei allen teilnehmenden Bergbahnen sowie zehn weiteren Sonderverkaufsstellen erhältlich.

> Eine Übersicht aller wichtigten Saisonkarten/Jahres- sowie Verbundpässe findet ihr hier bei uns.

Snow Card Tirol Gewinnspiel: Gewinne ein Ticket für die Saison 2019/2020

Macht mit und gewinnt mit etwas Glück eine Snow Card Tirol im Wert von 825,- Euro.

Alles was ihr tun müsst ist uns eine E-Mail an info[at]prime-skiing.de mit dem Betreff „Snow Card Tirol“ zu schicken und uns den Grund nennen, warum genau ihr die Mutter aller Verbundpässe in Tirol gewinnen sollt.

Der Einsendeschluss ist der 20. November 2019.

Viel Glück!

© Primesports.de