Absolut Park presents: Absolut Good Life

Die erste Folge von ‘Absolut Good Life’ ist da! Seid ihr bereit für die neue Saison im ABSOLUT PARK? Wir haben in den letzten Tagen schon einiges an Schnee bekommen, also schmeisst eure Boardshorts, Bikinis und FlipFlops weg, denn der Winter 19/20 startet mit einem Paukenschlag!

Wir präsentieren die erste Folge von ABSOLUT GOOD LIFE der Saison von und mit Henry Jackson und der hat gleich ein paar hammer Neuigkeiten für euch:

Absolut Park Early Bird Rabatt

• Wir öffnen den Absolut Park heuer bereits am Samstag, 30. November! Der Early Bird Saisonpass ist noch bis zum 4. Dezember erhältlich.

Wer schnell ist, kann ordentlich sparen!

Absolut Park stellt zwei neue Rider vor

• Wir freuen uns, die Snowboarderin Annika Morgan (18) aus Deutschland

und den Freeskier Matej Svancer (16) aus der Tschechischen Republik in unserem Absolut Park Team begrüßen zu dürfen!

Absolut Park Flachauwinkl ist einer der besten Funparks auf der ganzen Welt.

• Unser Park Team war die letzten Wochen fleissig und hat ein paar coole neue Rail Features für euch gebastelt:

1. Steel Ball

2. Firecracker-Flat-Firecracker 3. Donkey Tube

4. Down Rail

5. A-Frame Box

6. S-Rail

• Und auch der erste Contest der Saison steht schon vor der Tür:

Der Jib King 2019 findet am 14./15. Dezember am StairSet vor dem Chill House statt! Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf unserer Webpage www.absolutpark.com.

