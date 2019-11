Redaktion -

Alle Infos rund um die Alpinmesse Innsbruck, die 2019 am 9. & 10. November stattfindet.

Text & Bilder: Alpinmesse Innsbruck

Die Alpinmesse Innsbruck öffnet am kommenden Wochenende Samstag 09.11. (9 Uhr) & Sonntag 10.11. (10 Uhr) ihre Tore. Das Herzstück sind dabei die Aussteller: 224 (neuer Rekord!) Hersteller, alpine Institutionen und Reiseveranstalter freuen sich, ihre Highlights der Saison zu präsentieren. Die Chance, Beratung direkt vom Hersteller zu bekommen, hat man nur sehr selten.

Offizielle Messe-Eröffnung mit Tamara Lunger, Karl Gabl & Josef Geisler

Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler wird die Alpinmesse am Samstag um 11 Uhr auf der Vortragsbühne in der Halle A offiziell eröffnen. Zuvor diskutieren dort u.a. Extrembergsteigerin Tamara Lunger, der Entwickler der Bergsteigerdörfer Roland Kals, General Manager von Salewa Stefan Rainer sowie der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit und Wetterflüsterer Karl Gabl über das heurige Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit am Berg.

Solobegehungen Fabian Buhl & Kilian Fischhuber

Zu den Highlights der diesjährigen Messe zählen die beiden Abendvorträge von Fabian Buhl am Samstag und Kilian Fischhuber am Sonntag.

Während Grenzgänger Fabian auf der Suche nach der schönsten Linie ist und dabei neue Meilensteine im Alpinismus setzt, erwartet Boulder-Superstar Kili eine komplett neue Herausforderung in Sibirien. Von Solo-Erstbegehungen zu knietiefem Sumpf - es wird definitiv atemberaubend!

Ernstfall Lawine - weißt Du, was zu tun ist?

Workshop Lawinenverschüttetensuche

Realistisch gesehen bleiben bei einer Lawinenverschüttung maximal 15 Minuten für eine Bergung mit Überlebenschance! Somit bietet allein die Kameradenrettung Aussicht auf eine wirkliche Hilfe. Worauf es im Ernstfall ankommt, die wichtigsten Handgriffe und fatale Fehler, das vermitteln Dir unsere Profis beim kostenlosen Workshop LVS-Training.

"Kein Unterschied, ob 1 oder 2 Retter" ist eine der Kernaussagen von Bernd Wallner, Alpin- und Höhenmediziner. Die Ausgrabungsstudie der Eurac wird im Rahmen des Alpinforums (Forum 2, 2. Stock) präsentiert und zeigt die besondere Bedeutung von richtigen Grabungstechniken auf.

> Zur LVS-Workshop Anmeldung

Athleten treffen auf der Alpinmesse

Wer Ist alles da?

Michael Wohlleben wird am Sonntag ab 14:30 Uhr am adidas Stand anzutreffen sein, Tamara Lunger steht bei der offiziellen Messe-Eröffnung am Samstag um 11 Uhr auf der Vortragsbühne in der Halle A, mit Markus Kröll könnt ihr bei den Trailrunning Workshops um die Wette laufen, Huberbua Alexander Huber diskutiert beim Alpinforum am Samstag ab 09 Uhr im 2. Stock und Matthias "Hauni" Haunholder begeistert mit seinem Vortrag am Samstag um 14 Uhr im Kino in der Halle B1.

Außerdem sind noch Anna Stöhr, Simon Messner, Kilian Fischhuber, Simon Gietl, Fabian Buhl, Marlies Czerny, Markus Amon, Klaus Gösweiner und viele andere in den Hallen und auf den Bühnen zu Gast.

> Das komplette Prgramm der Alpinmesse Innsbruck 2019

Vom Lawinen Special zu 4000er Leben

Highlights am Sonntagnachmittag

Zwei Vorträge, die den eigenen Horizont erweitern. Fachkenntnisse werden ebenso geteilt wie emotionale, lebensverändernde Momente. Prädikat empfehlenswert!

Michael Larcher & Patrick Nairz bereiten am Sonntag um 13 Uhr auf die Skitourensaison vor. Sie diskutieren gewohnt kritisch über typische Gefahrenmuster und die nötigsten Rettungs- wie Hilfsmaßnahmen.

Im Anschluss nimmt Marlies Czerny um 15 Uhr die Besucher mit auf die 82 höchsten Gipfel der Alpen.

"Der Schritt aus den Wolken war irgendwie ein Schritt in die Freiheit. Ich wusste sofort: Ich will mehr davon." - Marlies Czerny

Beide Vorträge finden im Forum 2, im 2. Stock der Messe Innsbruck statt und sind mit dem Alpinmesse Tagesticket kostenlos zugänglich.

> Weitere Infos zum Lawinenvortrag

Ferne Länder & neue Abenteuer

Reisehalle Kontinent Alpin

Ob Trekkingtouren in Aconcagua, Sommer- und Winterbergsteigen im gastfreundlichen Kirgistan, Heliskiing in Georgien, Skitouren am Polarkreis oder der Mt. Everest – 28 Reisevorträge von erfahrenen Veranstaltern wecken den Entdeckergeist und die Sehnsucht nach etwas Neuem.

> Weitere Infos zu den Reisevorträgen

Anreise zur Alpinmesse Innsbruck

Mit den Öffis oder per Auto

Auf der ÖBB Ticketseite gibt es für alle Bahnfahrer beim Kauf des Zugtickets nach Innsbruck die Möglichkeit, das Alpinmesse Ticket um den halben Preis gleich online dazuzubuchen. Die Aktion ist nur online buchbar und an der Kassa vor Ort (bei Vorzeigen von Jahres-, Monats- oder Tagesfahrkarten) NICHT einlösbar.

Für alle Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es rund um die Messe kostenlose Parkplätze (nördlich der Siebererstraße sowie östlich der Ingenieur-Etzel-Straße). Den Parkzonen-Plan mit den kostenlosen Flächen in hellblau gibt es auf unserer Homepage zum Download (Anreise & Unterkunft).

Alpinmesse Innsbruck 2019: Öffnungszeiten

Samstag:

Alpinmesse: 10 bis 19 Uhr

10 bis 19 Uhr Alpinforum: 9 bis 15 Uhr

9 bis 15 Uhr Mit dem Alpinmesse Tagesticket (€ 9) hat man auch Zugang zum Alpinforum .

(€ 9) hat man auch Zugang zum . Die Kassen öffnen bereits um 08.15 Uhr, das Café im 2. Stock hat ab 9 Uhr geöffnet.

Sonntag:

Alpinmesse: 10 bis 17 Uhr

10 bis 17 Uhr Die Kassen öffnen um 09.45 Uhr.

Tickets bekommt ihr auf der offiziellen Webseite.

Alpinforum 2019: Kostenloser Eintritt für alpines Führungspersonal

Mit dem Anmeldeformular für alpines Führungspersonal, welches es hier zum Download gibt und das an den Tageskassen aufliegt, erhalten zahlreiche Instruktoren und Mitglieder verschiedenster alpiner Verbände einen kostenlosen Eintritt zu Alpinforum & Alpinmesse. Ob auch Du dazugehörst, siehst Du ganz einfach am Anmeldeformular.

Das Alpinforum startet heuer am Samstag erstmals bereits ab 09 Uhr und findet wie gewohnt im Forum 2 im 2. Stock der Messe Innsbruck statt. Die 2 Themenblöcke lauten: "Recht auf Risiko - Recht auf Rettung" sowie "Neues aus der Forschung - Für die Praxis."

Alpinforum 2019: Besucherguide

Alle Reisevorträge, das Ausstellerverzeichnis, die Vorträge des Alpinforums, Hallenpläne, Multivisionen, Impulsvorträge sowie das hilfreiche Markenverzeichnis gibt es ganz bequem zum online Durchblättern oder Downloaden.

