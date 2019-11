Deeluxe Edge–Full Throttle

Nico Steidle -

Die lebende Zillertaler Legende Werner "Werni" Stock hat sich auf den Weg an den Hintertuxer Gletscher gemacht und dem neuen Deluxe Edge auf den Zahn gefühlt.

Ob wir den Schuh so am Limit fahren können wie dies der Zillertaler GOAT vermag, wagen wir zu bezweifeln, aber wenn "Werni" mit dem Boot zufrieden ist, sollten wir das erst recht sein. Seit Jahren liefert Deeluxe allerbeste Arbeit im Snowboardboot Geschäft. Also falls ihr noch ein Beinkleid braucht für diese Saison, solltet ihr sicher einen Blick auf den EDGE werfen.

