Nitro Snowboards Offline ist Online

Nico Steidle -

Wir hatten bereits die Gelegenheit den Film "Offline" vor einem Monat in der Geburtsstätte von Nitro Snowboards, in Oberammergau, für euch unter die Lupe zu nehmen.Und wir sagen euch eines: es ist bis Dato der vielleicht beste, mit Sicherheit aber der kreativste Snowboardfilm des Jahres. Endlich mal wieder ein Snowboardmovie, bei dem nicht einfach Part an Part geklatscht wurde sondern der einem sichtbaren Erzählstrang folgt und bis zum Ende unterhält.

Nitro Snowboards Offline – eine Alltagsflucht?

Snowboarden ist für uns eine Alltagsflucht und könnte eben auch eine Flucht aus der zunehmend prominenter werdenden digitalen Welt bedeuten, leider verschlingen Instagram und Co. mittlerweile auch die Ruhe und Abgeschiedenheit der Bergwelt. Dass ein Film nicht gedreht werden kann, ohne eben genau diese digitalen Features, dieser Bigotterie ist sich Nitro sehr wohl bewusst und kokettiert damit.

Anzeige

Das Smartphone ist ein ständiger Wegbegleiter geworden – auch und vor allem am Berg

Exklusiver Soundtrack

Young Gun Simon Gschaider sorgt für so manchen Lacher, Nitro Teammanager Knut Eliasson versucht sich als Stuntman und der Soundtrack von Yves Aderlt bumst mehr als Rocko Siffredi in 20 Jahren Pornbiz. Zu hören gibt es den Soundtrack exklusiv im Nitro Movie – denn genau und nur für den hat Yves den Soundtrack gemacht.

Der Film zeigt Snowboarden von seiner absoluten Schokoladenseite und verzichtet bewusst auf das ganz große Trickgewitter (auch wenn hier natürlich einige absolute Banger mit von der Partie sind; z.B. Tom Tramnitz Powderpart) und konzentriert sich vornehmlich auf die Schönheiten unseres Sports: Freundschaft, Outdoor und ja, Offline und so weiter.....

Team Rider im Movie: Eero Ettala, Sam Taxwood, Austin Smith, Bryan Fox, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Benny Urban, Nils Arvidsson, Dominik Wagner, Griffin Siebert, Jared Elston, Zeb Powell, Zoi Synnott, Laurie Blouin, Marc Swoboda, Torgeir Bergrem, Ludvig Billtoft, Marcus Kleveland, Knut Eliassen

Nitro Offline: Hier Online: https://www.redbull.com/int-en/films/offline?fbclid=IwAR0dvwxEJOYB9Cl87YS2zZFTT6KVRIAm69BqZx3_cJ6r13g3A2nkZly7xns

Wenn ihr nun fahren wollt wie die Profis aus dem neuen Teammovie von Nitro Snowboards dann solltet ihr unter allen Umständen mal einen Blick auf Nitros neue Snowboards werfen. Die Collection findet ihr hier: https://bit.ly/2kwuBJU

© Primesports.de