Alle neuen BMW 1er wie etwa BMW 118d und M135i (rechts) fahren mit Frontantrieb © Tom Kirkpatrick/BMW/dpa

Große Neuheiten in der kleinsten BMW Baureihe: Die Bayern bringen die dritte Generation des 1er an den Start und treten ab 28. September mit einem komplett neuen Auto an - und mit Frontantrieb.